Hugo Novoa, otra de las joyas de la cantera deportivista de la generación de 2003, dejará en las próximas horas el Red Bull Leipzig de la Bundesliga para marcharse cedido a un club en el que pueda jugar con más asiduidad. El extremo, natural de Bertamiráns, ha disputado esta temporada once partidos entre liga, copa, supercopa y Champions League con un tanto en su haber. Tras alternar en los últimos años con el filial y ser un habitual en los entrenamientos de los mayores, esta temporada dio el salto, pero no ha conseguido jugar con la regularidad que aconseja su edad. Novoa no viajó ya ayer con su equipo al stage de pretemporada de Abu Dabi.