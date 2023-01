Más de 7.000 aficionados aclamaron a Lucas Pérez el pasado martes en Riazor para agradecerle su amor al Dépor y el gran esfuerzo que hizo para que se cumpliera su deseo de regresar a casa. Tanto cariño le mostró la gente desde las gradas, que el delantero no pudo contener las lágrimas. “Nunca había llorado en público, creo que es la primera vez que lloro en público. Me emocionó. Me saltaron las lágrimas”, confesó en declaraciones a la Real Federación Española de Fútbol. “Para alguien que es de A Coruña, como para mucha gente que es de su barrio, o de su ciudad, pues que te muestre ese cariño tu propia gente es de agradecer”, añadió.

A donde te lo envío? — Lucas Pérez (@LP10oficial) 5 de enero de 2023 Lanza la caña a Angeliño Lucas participó ayer en una entrevista en la plataforma Twitch con Pablo Pereira y aprovechó un comentario de un aficionado para hacer un guiño al excanterano deportivista Angeliño Tasende, actualmente en las filas del Hoffenheim, sobre su futuro. “Angeliño, ¡la leche! Le mandamos una carta al Hoffenheim para que nos lo suelte. Hacemos un free angeliño, un barro angeliño”, bromeó Lucas. “No me ha llegado nada aún”, contestó el lateral de Coristanco con un mensaje.