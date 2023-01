Jaime: "Cuando hay un cambio, pasan cosas, y han pasado cosas para bien”

Jaime Sánchez (Chiclana de la Frontera, 1995) prepara el partido del domingo en Riazor (19.00 horas) contra Unionistas con muchas ganas de retomar la competición para prolongar la línea ascendente que el Deportivo venía trazando en las últimas semanas previas al parón liguero por la Navidad. “Nos hubiera gustado seguir jugando”, reconoce el central andaluz, que ha recibido con los brazos abiertos al retornado Lucas Pérez: “Está claro que es un fichaje de mucha calidad. Es un jugador de Primera División. Nosotros estamos encantados de tenerlo en el vestuario”.

¿El paréntesis navideño fue un poco inoportuno porque llegó en plena racha positiva?

La verdad es que el equipo lleva varias semanas en las que está muy cómodo y, además de hacer buen juego, está sacando los resultados. Nos hubiera gustado seguir jugando, pero al final es así. Sabemos que hay un parón y, aunque no hubiera partido, entrenamos muy bien, trabajamos cosas de cara al siguiente encuentro y estamos con muchas ganas de que llegue ya.

¿Al menos vino bien para poder ir a casa y reunirse con la familia, aunque solo fuesen unos días?

Sí, siempre viene bien estar cerca de la familia en estas fechas y desconectar, pero sabiendo que ya vuelve la competición y estamos con muchas ganas.

¿Se ve todo un poco distinto a solo cuatro puntos de los colíderes, Córdoba y Alcorcón?

No nos gusta mirar mucho la clasificación. Hace nada estábamos a diez, ahora a cuatro. Al final, tenemos que hacer lo que nosotros sabemos. Los equipos de arriba van a pinchar, igual que en algún partido pincharemos nosotros, pero hay que intentar hacerlo lo mejor posible cada semana, pinchar lo menos posible y estar ahí en la pelea por el primer puesto.

¿Está el Dépor en la posición que le corresponde por los méritos que ha hecho?

Sí, si estamos ahí es porque supongo que será justo. El Córdoba y el Alcorcón han hecho una muy buena primera parte de la temporada. Nosotros también, sí que es verdad que hemos estado en ocasiones más irregulares, pero llevamos ya muchas semanas en las que el equipo está muy bien y, después de estar a diez puntos [del liderato], estar a cuatro es muy bueno para nosotros.

¿Hay tiempo para todo?

Sí, queda una vuelta entera, más dos partidos. La clasificación no variará mucho pero seguro que habrá cambios. Nosotros queremos estar ahí arriba. Por tiempo, no será, porque hay tiempo de sobra. Tenemos que trabajar cada semana para sacar los tres puntos cada jornada e intentar pelear por el primer puesto.

¿El Dépor es más peligroso porque viene de abajo hacia arriba, remontando?

Sí, yo creo que sí. Enfrentarse al Deportivo es siempre complicado y ahora más aún, porque además de que están saliendo bien las cosas, estamos consiguiendo los resultados.

¿Qué aspectos han cambiado con la llegada del nuevo entrenador, Óscar Cano?

Sobre todo, estamos mucho más tranquilos. No sé si es cosa del míster o no. Al final, cuando hay un cambio, pasan cosas, y han pasado cosas para bien. No por nada en concreto del técnico sino porque el equipo está mucho más tranquilo, sale a los partidos con menos presión, diría yo. Y luego, obviamente, él le ha dado varios toques que también creo que nos han venido bien.

En concreto, ¿a qué “toques” se refiere?

Sobre todo, estamos más ordenados a la hora de atacar, y luego a la hora de defender hay muchas más ayudas y eso es bueno porque a los equipos les cuesta hacernos gol. A lo mejor antes nos cogían mucho a la contra y ahora es difícil que nos pillen a la contra. Yo creo que esos han sido los cambios más significativos.

¿Usted siente que va como el equipo, de menos a más?

Sí, por supuesto. En la primera parte de la temporada estaba también un poco más nervioso, no me salían las cosas, y ahora, todo lo contrario, como el equipo. Estoy más tranquilo, con ganas de jugar, con ganas de hacerlo bien y sin presión. Jugamos en el Dépor, eso es muy importante y, obviamente, hay un poco de presión, pero presión para bien, no como a lo mejor al principio, que era un poco para mal.

¿El gran margen de mejora está en el rendimiento a domicilio?

Sí. Está claro que hay una diferencia cuando jugamos en Riazor y cuando lo hacemos fuera, pero es que sabemos que en esta categoría es muy difícil ganar fuera. Nosotros lo estamos consiguiendo últimamente. Creo que es lo más importante, que estamos sacando los tres puntos y, a partir de ahí, hay que intentar mejorar esas cosas que tenemos que mejorar fuera de casa.

Unionistas no es el del año pasado, pero nunca hay que fiarse.

Hay que estar alerta porque en esta categoría es difícil ganar los partidos, cualquier equipo te hace daño y te puede ganar. Entonces hay que estar concentrados y sacar los tres puntos, que es lo que vamos a intentar, como hacemos siempre, pero hay que sacarlos, y más en casa.

A usted no le tocó el virus que mermó al equipo en Ceuta, ¿eso está olvidado?

Yo, por ejemplo, estaba bien. Hubo varios compañeros que tuvieron problemas pero al final sacamos los tres puntos y se queda en una anécdota. Es algo pasado, todo el mundo se ha recuperado bien en vacaciones.

¿Cómo está viviendo esa pelea semanal por el puesto, en el buen sentido, con Adrián Lapeña y Pablo Martínez?

Lo primero, es una competencia supersana de los cuatro. Yo creo que se lo ponemos difícil al míster. Los tres que hemos estado jugando creo que lo hemos hecho bien. Borja [Granero] ha estado tiempo lesionado pero ya está entrenando y también se lo está poniendo difícil. Esa competencia sana es buena para todos porque cuando falte uno jugará el otro y lo hará igual de bien. Queremos seguir poniéndoselo difícil al míster.

¿Se siente el tercer central o cree que está en igualdad de condiciones con respecto a Lapeña y Martínez?

No, creo que estamos en igualdad de condiciones. Hay semanas que, obviamente, si vienen de jugar otros dos y lo han hecho bien, sabes que tienes menos posibilidades de jugar, pero en ningún momento creo que nadie se sienta ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Creo que todos estamos ahí, más o menos a un nivel, y luego es el míster el que decide. Nosotros lo llevamos muy bien, juegue quien juegue.

Tiene firmada con el Deportivo otra temporada más, independientemente de la categoría. ¿Jugarla en Segunda es su gran deseo para este año 2023?

Por supuesto. Es el objetivo. Ojalá que sí. El año pasado se nos escapó pero eso está olvidado. Ojalá este año pueda ser y el año que viene compitamos en Segunda División.