El Deportivo recibirá mañana a Unionistas en Riazor en el que será el primer partido del año y también el estreno de Lucas Pérez tras su regreso al club. El delantero coruñés acaparó casi toda la atención en estos días por parte del deportivismo y esta mañana ha sido su entrenador, Óscar Cano, quien se ha pronunciado sobre su fichaje. El técnico indicó que la ambición del club y la del propio jugador son las que han permitido que se produjera un movimiento sorprendente para la categoría. "Queremos más y la forma de hacerlo es tendiendo a los mejores jugadores posibles. Lucas en ese sentido es un regalo y tiene que ser uno de los referentes de la segunda vuelta", afirmó Cano.

El regreso del jugador de Monelos ha tenido un efecto revitalizador alrededor del club que se ha puesto de manifiesto en su impresionante presentación en Riazor y el interés por conseguir una camiseta con su nombre. Esa ilusión que ha despertado, reflexionó Cano, debe aprovecharla un equipo que lo ha recibido estos días con los brazos abiertos. "Entrena como el mejor y para nada se ha notado que viene a menos ritmo ni a ser la estrella de nada. Es obvio que no viene a ser uno más porque tiene una capacidad diferencial. Es aire fresco que viene a ilusionarnos a todos y ahora nosotros tenemos que ayudarlo a él", razonó el entrenador deportivista.

Óscar Cano, sin embargo, puntualizó que no pueden entregarse por completo a la aportación de Lucas de aquí a lo que resta de campeonato. "En un deporte colectivo cuanto mejores sean los jugadores que conforman el colectivo más posibilidades hay de ganar. Es un jugador con unas capacidades diferenciales, pero no puede jugar solo y no podemos depositar todas nuestras expectativas en él", destacó en una línea parecida a la que ya había deslizado Lucas en su presentación. "No sería justo depositar todas las esperanzas en una sola persona, y más en una persona que juega cerca del área. Es un deporte colectivo que depende de lo que hagamos entre todos dentro del campo. Eso lo entiende perfectamente. Comprende la lógica de este deporte y como tal sabe que todos dependemos de todos", insistió Cano.

El fichaje de Lucas es el primero de los tres movimientos que espera completar el club en el mercado de invierno. El entrenador blanquiazul indicó que espera más fichajes, pero no dio pistas sobre las posiciones en las que se reforzará la plantilla. "Estamos abiertos a mejorar el equipo. Es una obviedad como ya hemos demostrado. Ya hemos mejorado con su presencia (la de Lucas) y el mercado puede dar mil vueltas hasta que termine. Estaremos atentos a mejorar mucho más. Estamos al inicio del mercado en el que esos jugadores codiciados están siendo mareados por muchos proyectos", apuntó Cano.

La llegada de Lucas estuvo precedida por la salida de Gorka Santamaría. El técnico deportivista desveló esta mañana que tuvo una conversación con el delantero en la que le expuso su situación, que no contaría con oportunidades y que la mejor solución era que buscara otros equipos. Cano explicó que el nulo encaje del delantero en el equipo se trató de una cuestión "futbolística" y no de "nivel", y se mostró convencido de que Gorka anotará goles allí donde juegue en la segunda vuelta. Fue, insistió, una decisión tomada a partir de las características a través de las que ataca el equipo y las del propio Gorka.