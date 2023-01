El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, destacó la importancia de la victoria contra Unionistas y se detuvo especialmente en uno de los puntos de interés del partido más allá de la vuelta de Lucas Pérez. El técnico tuvo que explicar la suplencia de Trilli, que se perfilaba como titular por la ausencia de Antoñito. “Yo no le abro la puerta a los buenos jugadores”, respondió en relación a una posible salida del canterano ante la falta de minutos esta temporada. “Trilli es un valor del Dépor. Los partidos se ponen así. El Barcelona tiene tres laterales y a veces juega Koundé. No le busquéis tres pies al gato. No le deis más vueltas, estáis buscando un titular que no existe. Cuando llegué Trilli estaba lesionado, Antoñito tuvo un rendimiento espectacular. Uno de los culpables de que Quiles se haya despertado y haya vuelto a congeniar con el gol la tiene Antoñito. Ha defendido de puta madre. Ahora ha faltado y por el partido que era, que íbamos a meter mucho la pelota dentro, teníamos que tener jugadores que en la transición defensiva fuesen buenos. Miro, veo a Villares y él al campo. No hay más”, reflexionó.

Cano subrayó que el momento de forma que atraviesa Villares le hace imprescindible aún jugando fuera de su posición, como ayer en el lateral derecho. “Villares ha hecho un partido fenomenal. Villares, ahora mismo para el equipo es eso. ¿Dónde falta hacer algo? Ahí lo pones. Cuando haga falta un central, estaré súper tranquilo si lo pongo a él”, manifestó. “Soy responsable conmigo mismo y con mi profesión, me estoy jugando muchísimo. Hemos elegido a Villares, otro día elegimos a otro jugador en función del partido. No obedece a nada. Si fuera otra cosa, igual se me escapa y lo digo, pero el motivo es futbolístico”, insistió sobre la suplencia de Trilli. El entrenador deportivista también se detuvo en el impacto que ha supuesto Lucas Pérez en el equipo, con aportación inmediata con dos goles decisivos en el partido. “Toca seguir insistiendo, tenemos muchos entrenamientos por delante. Con un jugador diferencial como Lucas, poder reconfigurar todo para poder seguir siendo competitivos”, razonó Óscar Cano.