Y Riazor volvió a creer

Son las 18.50 de la tarde y la lluvia ha dado una tregua en los aledaños de Riazor. Un hombre de cierta edad maniobra con el escáner del torno para acceder al recinto con expresión contrariada. “Ya ni me acuerdo de cómo se ponía el carnet del tiempo que hace que no vengo”, comenta al aire, como justificándose. Sin complejos. El efecto Lucas Pérez en uno de los debuts más esperados de la historia reciente del deportivismo sedujo ayer hasta los más escépticos, esos que dejaron de ir al campo tras haber perdido la esperanza de ver al Dépor rozar los cielos de nuevo, aunque sea un par de escalones por debajo del club que un día alzó títulos.

La vuelta a casa oficial de O neno, tras la oficiosa del recibimiento del pasado 3, se hizo notar desde mucho antes del pitido inicial del encuentro ante Unionistas. Se hacía tangible entre las riadas de gente que empezaron a flanquear el estadio desde mitad de la tarde, como una suerte de conjura para espantar a los demonios de los que la afición blanquiazul tanto sabe. A esas mismas puertas llegaba Lucas Pérez sin saber, por unos minutos, si podría debutar, ante la aglomeración de aficionados que le aguardaba a la entrada del complejo pidiendo fotos, firmas y alguna mirada que les asegurase que por una vez, podían estar tranquilos.

“Me tengo que ir, no sé si lo sabéis, que me tengo que ir a jugar”, resolvía el delantero con media sonrisa, sin dejar de firmar camisetas. “¡Un ejemplo para el fútbol!”, grita un hombre a lo lejos. El delantero se estrenó en un Riazor con sabor a final, que más que recordar a su afición sus grandes gestas, remitía a sus peores traumas. En las gradas, los fieles discutían cábalas. “Hay más gente que el día del Albacete”, comenta un aficionado, antes de caer en la cuenta de que esa efeméride no invitaba a los buenos augurios. La afluencia era tal que, transcurridos casi diez minutos desde el inicio del encuentro, todavía había personas abarrotando los accesos a la grada de Pabellón, que entraba a cuentagotas a un estadio que no ocultaba sus ganas de volver a creer.

Ni los peores temores pudieron pinchar el globo de la ilusión deportivista. Riazor ovacionó a su hijo pródigo desde antes de que saltase al campo, cuando el speaker, tras repasar la alineación, cantó su nombre y su dorsal. Lo volvió a hacer cuando el delantero pisó el césped, aplaudido por sus compañeros y por la plantilla de Unionistas. El estadio jaleó y cumplió cada vez que Lucas tocó el balón en esa tímida primera parte en la que el recién llegado dejó pocas jugadas memorables. La afición deportivista, poco proclive a la clemencia a veces, exoneraba al delantero. “Acaba de llegar, tiene que hacerse con el equipo, encontrar su sitio”, comentaba la grada. “A ver si no rompe el equipo”, profetizaban los pesimistas. Un aplauso del resto ante cada intento. Una sonora pitada cada vez que el rival hacía caer al 7 al suelo. Entre medias, el deportivismo tuvo tiempo de demostrar que sabe cuidar a sus leyendas, sacando, en el minuto 12, una pancarta en honor de otro crack laureado, Scaloni, que compartió el gesto, emocionado, en sus redes sociales.

Tras una primera parte en blanco, hubo quien comenzó a temer que la presión del debut sobre el que estaban colocados todos los focos hubiese hecho mella en los nervios del delantero. Un estreno sin alardes pondría una muesca en el relato que se había generado alrededor del jugador en los días previos. Y antes de que nadie tuviese tiempo a desinflarse, llegó el gol. Lucas Pérez estrenó el marcador ante Unionistas, anotó el primero del año e inauguró su cuenta personal en ese tercer y último capítulo como blanquiazul. Riazor rugió de pie como en sus mejores tiempos. Y los aficionados se volvieron creyentes. Lucas Pérez no titubeó en su celebración y se plantó ante la grada, escudo en la mano, casi queriendo sacarlo fuera de la camiseta, como tantas otras veces años atrás pero con simbolismo renovado. Los deportivistas saben que la fiesta te la quitan de los fuciños, palabra de Arsenio. Si el penalti de Quiles destensó el gesto de los más reacios a dejarse llevar por los instintos, la asistencia del 7 a Mario Soriano disipó las resistencias de los últimos en caer conquistados. “Además de buen jugador, generoso”, grita un exaltado. La afición recibió haciendo la ola el dato de asistencia, que puso negro sobre blanco a los casi 24.000 congregados en un partido de la tercera categoría y marcó la singularidad del trance.

El destino quiso que el protagonista de una de las historias más bonitas del deporte coruñés se estrenase ante el Unionistas, equipo con el que el conjunto blanquiazul guarda relación de hermanamiento. Con el encuentro en sus estertores, y ya sin esperar grandes sorpresas, la grada de animación aplaudió al visitante: “Unionistas de Salamanca”, bramaron. Y de repente, como guionizado, Lucas Pérez anota un gol en el descuento que recuerdó a los descreídos la magia del fútbol. Poco queda por añadir. Hasta Tribuna, bancada de emociones contenidas, pierde los papeles. Con el pitido final, el estadio, en pie, finiquita la jornada coreando su nombre. Y Riazor, acostumbrado a los finales trágicos y las carambolas del destino que nunca salen bien, vuelve a creer.