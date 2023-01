El Deportivo sigue tocando a la puerta de las selecciones españolas de categorías inferiores. El delantero Kevin Sánchez y el lateral Manu Berrocal han sido citados por el combinado sub 18 para disputar un partido amistoso el próximo día 18 ante Italia. No es la primera que el ariete burgalés es llamado, pero en cambio sí es el estreno del defensa de Sada, ambos blindados con contratos profesionales por el Deportivo.

El club coruñés, a pesar de estar fuera del fútbol profesional, continúa siendo un referente en Las Rozas. Kevin y Manu son los sucesores en Abegondo de esa gran factoría ha hecho despuntar antes a dos futbolistas como Noel López y Martín Ochoa, que en su día fueron citados por la sub 19 y la sub 18, respectivamente. El ahora ariete del Castilla fue uno de los habituales de la selección española sub 19 la pasada temporada. Le acompañaron desde Riazor Dani Barcia y Trilli en algunas de las citaciones de Santi Denia. En más de una de esas concentraciones estuvieron acompañados por Hugo Novoa y Álvaro Carreras, ahora pertenecientes a Red Bull Leipzig y Manchester United, cedidos en el Basilea y en el Preston North End, aunque con pasado en Abegondo. Hasta Yeremay Hernández estuvo en alguna prelista.

El Deportivo juvenil de Manuel Pablo sigue además, con su andadura en la Copa del Rey tras eliminar al Celta. Su próximo rival será el Atlético de Madrid el día 25 en Abegondo a partido único en los octavos final.