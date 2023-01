“Contra Lucas intentas estar a buen nivel y que no se note mucho la diferencia”

Alberto Sánchez (Plasencia, 2001) salió el pasado verano cedido rumbo a Unionistas después de varias temporadas en el Deportivo. Necesitaba probarse en una categoría superior, pero hasta el domingo no había tenido la oportunidad de debutar. El destino hizo que lo hiciera de manera inesperada en Riazor en una tarde especial por la expulsión de su compañero Salva en la segunda parte.

¿Cuándo fue la última vez que había estado en Riazor antes del domingo?

Justo antes del partido, cuando estábamos sentados en los banquillos y viendo el campo, le comentaba a mis compañeros que la última vez que había pisado Riazor fue cuando perdimos el ascenso a Segunda División. Las cosas del destino han hecho que la siguiente vez que lo pisé fue para debutar en Primera RFEF.

Imagino que no se le pasaba por la cabeza que pudiera ocurrir...

No me lo imaginaba, porque hasta ayer no había disputado ningún minuto. Sabía que en un principio no iba a jugar, pero los porteros suplentes siempre tenemos esa chispita de esperanza de que pueda pasar algo. Al final tocó.

Y llegó en un día especial, el estadio lleno, en el partido del estreno de Lucas Pérez...

Otra coincidencia más (ríe). Además de poder debutar coincide la vuelta de Lucas, que en el campo hay 24.000 personas, que el ambiente es espectacular... Más no se podría pedir.

¿Cómo fue verse enfrente de Lucas el domingo?

Es un jugador de nivel alto de Primera División y para el Dépor y en Primera RFEF va a ser un delantero diferencial a todos los niveles. Enfrentarte a él en el fondo es un orgullo, intentas estar a un buen nivel y que no se note mucho la diferencia (ríe).

Lleva cinco temporadas perteneciendo al Deportivo, ¿se le hizo raro jugar en Riazor con la camiseta de otro equipo?

Es totalmente diferente. Subí con el primer equipo varias veces, he jugado partidos de pretemporada, he estado cerca de debutar..., pero por unas razones o por otras se ha ido escapando. Uno de los sueños que tenía era debutar en Primera RFEF, hacerlo en Riazor y delante de muchísima gente. No ha podido ser con el Dépor, pero sí con Unionistas y con todo eso añadido.

¿Cómo está viviendo esta temporada con Unionistas?

Nos está costando un poco más. Todas las temporadas tienen mucho mérito en Unionistas porque no deja de ser un club de sus socios y que no tiene los recursos de otros. El equipo ha hecho temporadas extraordinarias, pero el objetivo este año es conseguir la salvación.

Salió el pasado verano para completar su formación futbolística, ¿está cumpliendo ese objetivo?

A nivel deportivo está siendo un poco diferente y algo más complicado, en el sentido de que hasta ayer no había tenido la oportunidad de jugar, pero creo que a nivel personal está siendo un año de aprendizaje y de crecimiento. Me está ayudando mucho.

¿Necesitaba probar en un peldaño superior?

Sí. La temporada pasada tenía ficha con el Fabril y jugué toda la temporada en Tercera RFEF. Debía dar un salto en mi carrera, aunque de inicio no fuera titular, porque subir dos categorías y ser titular es muy difícil, pero lo necesitaba. Buscaba tener la posibilidad de disputar minutos en una categoría prácticamente profesional. También quizá necesitaba salir de A Coruña y ver el fútbol fuera de allí.

¿Piensa en el futuro?¿En la posibilidad de volver?

No pienso todavía mucho en ello, la verdad. No me gusta pensar mucho a largo plazo porque no tengo ni idea de dónde estaré el año que viene y no me paro a pensar en eso. Ojalá sea en el Deportivo, pero ahora mismo en lo que estoy centrado es en el próximo partido y en ganar.

¿Sigue pendiente de lo que ocurre con el Dépor y el Fabril?

Por supuesto. El Deportivo sigue siendo mi club y en el fondo tengo el corazón blanquiazul. Sigo al Fabril, al que le van muy bien las cosas este año. Ojalá sigan así y haya un doble ascenso (ríe).

¿A usted que estaba en el club la temporada cree que al equipo le pesó al principio de este curso lo que ocurrió en el ‘play off’?

No sabría decirlo porque este año no estoy en el Dépor, pero puede ser que esa circunstancia de perder el ascenso en el último partido puede pasar factura. Además ya fue bien entrado junio, con la planificación condicionada... Todo eso puede lastrar. Quizás el Dépor esta temporada va a tener más competencia que la pasada porque el año anterior fue una pelea entre el propio Deportivo y el Racing de Santander. El nivel medio también ha subido, todos los equipos son capaces de competir y para ganar un partido hay que hacer muchas cosas bien.

El Fabril ha apostado esta temporada por un equipo con más presencia de canteranos, ¿cómo viven desde el filial la posibilidad de llegar a la primera plantilla?

Es complicado dar el salto al primer equipo, a pesar de que el Dépor esté en Primera RFEF y de que sea una categoría en la que no debería estar. No deja de ser muy difícil porque el Fabril está en Tercera RFEF y son dos divisiones de diferencia. Además la exigencia del Dépor es enorme, tanto deportiva como mediática. Hay que tener paciencia y sobre todo ir teniendo presencia en los entrenamientos poco a poco.