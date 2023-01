Lo mejor del partido del domingo contra Unionistas fueron el resultado, el ambiente y la actuación de Lucas Pérez. El equipo necesitaba un jugador en punta que definiera y resolviera partidos y creo que Lucas va a ser ese futbolista. Para él fue el reestreno soñado después de todo lo que hizo para volver al Deportivo, pero esto hay que valorarlo dentro de unos cuantos partidos porque en realidad no hay que olvidar que nos enfrentamos a un equipo de la zona baja de la clasificación. No cabe duda de que Lucas está dos peldaños por encima de la calidad de la plantilla. Juegue donde juegue, bien en punta o arrancando más atrás, va a dar muchas alegrías, pero hay que esperar.

Lo que no me gustaron nada fueron las decisiones del entrenador. Prescindir de Trilli con Antoñito lesionado suena a excusa. Habló de él como si le faltaran condiciones defensivas, pero el Deportivo no se iba a enfrentar el domingo al Real Madrid, sino a Unionistas. Además, su decisión obligó a sacar de su posición a Diego Villares, que ahora mismo tiene que ser fijo en el centro del campo. Deberían ser Villares y dos más en esa línea medular.

Hay un contrasentido con la cantera: el entrenador, por un lado; y el presidente, por otro. Una cosa es la idea del club y otra diferente la actuación del técnico. No lo acabo de entender y menos escuchando algunas de las declaraciones que hace Antonio Couceiro.

Además, habría que pedir responsabilidades a quien fichó a Retuerta. ¿Para qué lo queremos en el equipo si ni siquiera juega cuando se lesiona el lateral izquierdo titular? Incluso lo hizo calentar para después poner a Pablo Martínez en esa posición.