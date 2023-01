Cuando las lesiones se lo permiten, Isi Gómez se ha convertido en un fijo de la media del Deportivo de Óscar Cano. Juega, van quedando atrás las molestias y le queda la guinda de un gol que rozó en varias ocasiones el pasado fin de semana ante Unionistas. "Me estoy soltando más este año que otros. Me falta culminar, como se ha visto, pero lo importante es llegar, tenerlas y ya entrarán. Con Róber, que barre como ancla, Rubén y yo tenemos más libertad", relata.

Las lesiones parece que, de momento, le respetan. "Es verdad que he ido entrando y saliendo. No sé por qué (las lesiones) porque la alimentación, el descanso y los entrenamientos son buenos, pero el cuerpo es así. Estoy en una buena dinámica física y esperemos no lesionarnos más en lo que queda de año", anhela.

Las lesiones de Antoñito y Raúl y la falta de confianza de Cano en Trilli y Retuerta han colocado a un pivote y a un central como laterales. Esta circunstancias añade matices al juego de Isi como interior que cae a esa zona. "Con un lateral izquierdo me libera más porque me da más profundidad y me da más espacio para dividir por dentro, pero no sé lo que tiene pensado hacer el míster esta semana. Ya lo iremos viendo", asegura.

Llega el duelo ante el Alcorcón, una de las citas del año ante el nivel de ambos equipos y la necesidad de puntos del Dépor. "Lo tomamos como que es un partido importante. Está arriba con nosotros y seguro que nos jugaremos el liderato. No me sorprende que estén ahí porque, como plantilla, tienen un equipo con experiencia. Confiamos en nosotros, en lo que hacemos. Será un partido bonito en el que tendremos que luchar mucho", vaticina.

Adiós a Gorka

Isi Gómez llegó al Dépor procedente del Badajoz junto a Gorka Santamaría, que ya no está tras una salida abrupta. "Él estaba contento aquí, pero también un poco triste porque no le estaba saliendo el fútbol que lleva dentro. El fútbol (del Dépor) no encajaba con él. Sobre su futuro no hablé con él", cuenta el mediocentro madrileño.