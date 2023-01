Lucas: “Yo quiero ser campeón, pero el objetivo es ascender, da igual cómo”

Lucas Pérez (A Coruña, 1988) hace balance de su semana fantástica con los pies en la tierra, cargado de humildad, realismo y prudencia, pero también de ambición por cumplir su objetivo de devolver al Deportivo al fútbol profesional. La meta es sellar un billete a Segunda. Directo o vía play off, eso es lo de menos: “Yo quiero ser campeón, pero el objetivo es ascender, da igual cómo”.

7.000 aficionados en su presentación, debut con victoria y dos goles... Si soñase el guión perfecto de su regreso, ¿sería todo tal cual ha sido?

Sí. Cuando tú te lo imaginas no piensas que iba a ser así, porque no me imaginaba que iba a haber tanta gente. Después, cuando pasa, lo ves y lo valoras a nivel personal con los vídeos que tienes, las imágenes, y es una locura. Ni en tus mejores sueños podías pensar que iba a tener tanta repercusión la presentación a nivel de gente y de medios. Y luego en el partido sí me imaginaba que iba a haber mucha gente y lo que más me gustó fue el ambiente que hubo en Riazor, porque era de Primera División, y la atmósfera que hubo, siempre apoyando al equipo. Y luego también cómo fue el desenlace, 3-0 y teniendo la suerte de marcar dos goles. Todo lo que se ha dado y toda esta semana a nivel de ilusión y atmósfera, que se mantenga, porque todos sabemos que el Dépor alguna vez no va a ganar, porque esto del fútbol es así, entonces hay que mantenerlo.

¿Superó sus expectativas el recibimiento en la presentación y luego en el partido? ¿Llega a agobiar tanta pasión por Lucas?

Las expectativas las superaron, lógicamente. Yo no tenía esto pensado, no lo que se ha generado. ¿Pesados?, puedo asegurar que la gente en A Coruña, tanto jugando en el Dépor como cuando no jugaba, siempre me han tenido mucho cariño y respeto. Para mí es un placer. Cuando veo gente que me pide una foto y una camiseta para firmar, es como cuando yo veía a Valerón, a Manuel Pablo, a Tristán o a Fran. Yo lo siento así.

¿El impacto en cuanto ilusión es más grande aun que el futbolístico?

Yo creo que es una ilusión por todo en general, principalmente por ver si podemos ya lograr el objetivo de llegar al fútbol profesional. Es la que yo considero que es la mayor ilusión que todo el mundo desea. Entonces, justo por el efecto que ha sido mi llegada, se repercute más, pero yo creo que toda la ilusión que toda la gente muestra es por ver al Deportivo otra vez en el fútbol profesional, así es como lo siento.

¿Mucha responsabilidad?

Siempre la he tenido, estando en el Dépor, en el Arsenal, en el Cádiz, en el Alavés, en el Elche, en el Karpaty… Siempre la he tenido porque soy el primer exigente conmigo mismo. Claro que tienes responsabilidad porque estamos en una categoría en la que el Deportivo ahora mismo es un serio candidato a lograr el ascenso y el objetivo es el ascenso. Entonces, claro que hay responsabilidad para todo el mundo.

¿Con su llegada el Deportivo pasa a ser el principal candidato al ascenso aun estando a cuatro puntos de la cabeza?

Yo no diría principal candidato, diría candidato para el ascenso. El Deportivo, tanto sin mí como conmigo, va a ser candidato igual. Lo pensaba antes de venir porque veía al equipo jugando bien. El último encuentro fuera ante el Ceuta no fue el más adecuado, pero el Madrid y el Barça también ganan partidos que no se lo merecen, pasa en todas las categorías.

¿Es difícil hacer entender a la gente que es uno más y viene para ayudar, que no es ningún superhéroe?

Es que Messi ha perdido finales y es el mejor de la historia, todo el mundo lo dice, yo el primero. Ha perdido finales y ha tenido momentos tristes. Yo solo a lo que vengo es para ayudar. He tenido la suerte de jugar siempre en Primera División pero lo único que quiero es meterme yo en la atmósfera del vestuario, en todo el círculo, que es muy bueno y que me ha gustado.

¿Lo que más le costó a la hora de tomar la decisión fue el salto de categoría, el bajón de nivel?

Me costó a nivel profesional, no de otra manera, porque claro, es difícil por un sueño que tú luchas, por todos los años que has peleado, por lo que te cuidas, por toda la responsabilidad que conlleva mantenerte en la máxima categoría y jugar en grandes equipos como he jugado. Esa ha sido la decisión que más he sopesado, pero después, al fin y al cabo, tira más querer volver a casa, querer intentar retirarme en A Coruña. No veo broche mejor que poder venir a ayudar a casa. Nada más. Igual si el Dépor está en Primera, igual no vuelvo, porque a lo mejor no me quieren o no se dan las circunstancias. Ahora se ha dado que puedo volver a casa, puedo luchar y pelear estos últimos años por un objetivo bonito. El Cádiz me ofrecía la renovación pero yo considero que era el momento de volver a casa. Eso creo que es algo de uno mismo, lo tienes que sentir, y lo llevo sintiendo desde hace tiempo, el querer volver a casa, no solo de ahora.

Al margen de la categoría y los compañeros, ¿se ha encontrado un Dépor muy cambiado con respecto al que dejó?

Qué va. Yo lo noto igual. Abegondo es lo mismo, el gimnasio está igual, las instalaciones son de Primera, los campos también, el estadio, la masa social… Lo único que ha cambiado es que aquí [se señala el brazo] en vez de poner LaLiga pone Primera Federación. Unionistas también hizo un gran partido. ¿Has notado la diferencia? He notado que he jugado al fútbol igual que en Primera División porque en la primera parte fue muy difícil también, pero es que en Primera División puedo decir lo mismo. No he notado aún ese cambio. Igual cuando vaya a otro tipo de estadio u otro tipo de ambiente, pues igual ya no es lo mismo, pero aquí en Riazor lo que se nota y se siente es Primera División.

¿Algún compañero que no conocía demasiado le ha sorprendido por su nivel futbolístico?

No, porque veía todos los partidos y lo seguía. Considero que hay un buen bloque y los chavales que están saliendo del Dépor los controlas a todos, más o menos.

¿Prefiere jugar en punta o le da igual?

Sí, donde más he jugado y he tenido mis mejores años ha sido de delantero. He jugado solo y he jugado acompañado. Es la posición que más me ha gustado, pero mi hat trick en Champions lo hice jugando en la derecha con el Arsenal en Basilea. Me puedo adaptar a varias posiciones por mis características.

¿Qué le ha trasladado Óscar Cano? ¿Qué espera de usted?

Lo que me dice es que no espera nada de mí que no conozca y, simplemente, que me adapte cuanto antes al estilo de juego del equipo. La verdad es que me siento muy bien, porque el juego del equipo se adapta muy bien, asociativo, con buenos pasadores, jugadores de mucha calidad y que entienden el fútbol de la misma manera que yo. En ese sentido, con el míster, muy bien, y creo que tiene una idea de juego que se adapta mucho a las condiciones futbolísticas que tiene la plantilla.

Marcó dos goles en su estreno, los pichichis de la categoría llevan nueve y Quiles ocho, ¿es una locura pensar en superarlos?

Es una locura. Vamos a estar tranquilos e ir paso a paso. Fue un día redondo, de redebut, muy bonito, pero nada de ponerse cifras ni nada por el estilo. El objetivo no es ser pichichi, el objetivo es ascender. Por mucho que seas pichichi, si no asciendes, ¿cuáles son las portadas? El mérito es ascender y después puedes ser pichichi. Lo que va a quedar es que el Deportivo ha logrado el ascenso y eso es lo que voy a querer guardar. El ascenso es lo que más me preocupa.

¿Superar la docena estaría bien?

Estarían bien los dos que llevo ahora y ascender. Lo firmo ahora mismo, no necesito ser el máximo goleador, necesito cumplir objetivos.

¿Es decisivo el partido de mañana contra el Alcorcón?

No es definitivo, es importante porque nos enfrentamos a un rival que ahora mismo está peleando por el mismo objetivo. Si ganamos, no nos van a dar la copa del ascenso ni no nos van a poner en Segunda División; empatamos, no pasa nada; perdemos, hay que seguir mejorando y trabajando porque en el fútbol pueden pasar muchas cosas. Hay que estar preparado también para que el Dépor no gane, ha pasado y pasará. Lo que más me gusta es el ambiente que se respira, de felicidad. Con felicidad es más fácil que todo llegue.

En medio de todo este subidón la gente también tiene que estar preparada para perder, porque algún día pasará.

Lógicamente. Esperemos que no sea este partido ni sea nunca, para eso vamos a luchar, pero esto es deporte. El Deportivo ha perdido conmigo, ha empatado conmigo y ha ganado conmigo, y no ha pasado nada. Sin estar yo, lo mismo, esto es así.

¿Especial también el partido por reencontrarse con Pedro Mosquera?

Lo veo cada verano, cada vez que puedo nos vemos y nos juntamos. Será especial enfrentarme a él, pero va a ser más especial para él enfrentarse al Dépor, por lo que él siente por su ciudad y por su club.

¿Es necesario un paso adelante fuera de casa?

Es un punto en el que tenemos que mejorar, lo sabemos. El míster nos ha transmitido toda la semana que hay que mejorar fuera de casa y que va a ser un rival difícil, que no ha perdido en su casa este año, pero las rachas están para romperlas.

¿Los cuatro primeros en la tabla —Córdoba, Alcorcón, Castilla y Dépor— son los que van a marcar la lucha por el campeonato?

Puede haber alguna sorpresa después, pero los que estamos ahora pueden ser los que vayamos a pelear por ella. Puede haber algún equipo que aparece a última hora y que se mete en el play off o empieza a dar guerra, porque las segundas vueltas no son como las primeras. Los equipos ya se conocen más, van a mejorar a nivel de plantilla...

Entre Córdoba, Alcorcón y Castilla, ¿a cuál colocaría como el rival más fuerte?

Fuertes son todos porque he visto los partidos. Contra el Córdoba aquí el Dépor mereció ganar, pero ellos también jugaron muy bien. Contra el Castilla se perdió porque al fin y al cabo también tienen muy buenos jugadores, en teoría de los mejores jóvenes.

El objetivo es el ascenso, ¿también ser campeones?

Yo siempre quiero ser campeón, quiero ganar, pero el objetivo es ascender. ¿Cómo se dé? Da igual. El año pasado daba igual si se ascendía de campeón o ganándole al Albacete, daba igual. Lo que va a quedar es el ascenso, no va a quedar cómo lo hagas.

Mirando al futuro, ¿sueña con volver a jugar con el Deportivo en Primera División?

Claro que lo sueño. Ojalá que se dé, pero vamos paso a paso. Ojalá se diera, para mí sería un placer volver a Balaídos con el Dépor.

Firmó hasta 2026, ¿tiene la sensación de que va a jugar más allá?

Las fechas no las sé. Se las pregunté al presi y sí las sabía. Creo que es un año y medio o dos años como jugador.

¿Pero tiene la sensación de que va a jugar mientras se sienta útil?

Evidentemente. Mientras me sienta útil y para el Dépor sea útil, me quedaré aquí. Si después eso no pasa, porque ellos no quieren, me puedo lesionar o lo que sea… Hay muchas circunstancias. Después está la cabeza. Si tienes ilusión, como tengo ahora mismo, y esas ganas y fuerza, me haría mucha ilusión continuar todos los años que pueda. Después el contrato continuará, trabajando para el club, ayudando y formándome para el día de mañana.

¿Hacia dónde le gustaría orientarse en un futuro a alguien que como a usted le gusta bastante ver fútbol?

Me gustaría el tema de la dirección deportiva, el scouting, trabajar con la cantera… Eso es lo que me gustaría porque me gusta mucho el fútbol, identificar jugadores… Me gusta seguirlos después de varios años para ver cómo ha sido su trayectoria, a dónde ha ido, qué estilo de juego le ha ido mejor… Eso me gusta, me apasiona.

¿Y dentro de diez años dónde se ve?

Dentro de diez años no lo sé. Me veo ahora mismo viviendo en Coruña, pero igual el día de mañana mi pareja y yo, con el hijo que estamos esperando, nos vamos. No lo sé. Me veo aquí, pero somos una familia y nos tendremos que adaptar a las circunstancias. Me gustaría quedarme toda la vida en Coruña.

¿Ligado al Deportivo?

Sí, me gustaría estar trabajando en el mundo del fútbol dentro de un club, pero esto es como todo. Nada es para siempre. Es más, en el club hay gente que yo no conocía y otra que conocía y que ya no está. Esto es así, se ha dado la situación de que se han tenido que marchar.

Piqué dijo que le gustaría ser presidente del Barça, ¿a usted le gustaría serlo del Dépor?

[Risas] Vamos paso a paso. Si me lo preguntas ahora, me desconciertas, no sabría qué decir. Igual digo que no, pero luego puede ser que sí. Sería bonito, ¿por qué no ser el presidente? Después me darían los palos de que he fichado mal, que soy muy malo y todo eso.

Está la duda de si O Neno es Fran o Lucas, ¿quién es O Neno?

O Neno es Fran, lo que pasa es que al ser de Coruña y por mi forma de hablar, de expresarme, mi acento y todo eso, puede que me digan O Neno por eso.