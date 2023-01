Óscar Cano lamentó, tras perder en Alcorcón, el bajón en el rendimiento del Deportivo en sus partidos como visitante. “Hay que competir mucho mejor fuera de casa. No he visto un número de situaciones [del rival] como para irnos con tres goles hacia Coruña. Fuera de casa no acabo de ver al equipo competir como lo hacemos en Riazor. Le daremos otra vuelta y a ver si a través del mercado podemos mejorar para presionar sin hundirnos en campo contrario. Tenemos la necesidad de tener otros extremos que tengan otro tipo de características que los que tenemos ahora mismo no tienen, y que defiendan para que los adversarios no jueguen cómodos”, argumentó.

3-1 | Ni Lucas salva al Dépor A su juicio, faltan futbolistas de ese perfil porque lo que tiene es “un equipo de puristas, con mucha calidad, pero los demás también han hecho buenas plantillas”. “Una cosa es elegirlos primero —apuntó sobre la confección de la plantilla en verano— y otra que con los que eligen de segundos no hay tanta diferencia. Tenemos que competir cuando el equipo no tenga el balón con una serie de jugadores que nos permitan sentir que no nos vamos a hundir y que nos vamos a quedar de pie. Es una carencia que tenemos, igual que otros tienen otras. Se ha hecho una gran plantilla y el mercado está para ver las necesidades que se van teniendo y tratar de fichar a aquello que nos falta y que se requiere para ascender”. En el caso particular de Víctor Narro y Yeremay Hernández, sin minutos pese al marcador adverso, dijo que “no son jugadores de transición rápida” sino “de recibir al pie y, a partir de ahí, generar el uno contra uno”. “Físicamente están bien todos los equipos, lo que sí tengo claro es que no nos convienen los partidos de ida y vuelta porque no disponemos de jugadores con un físico tan exuberante para aguantar ese tipo de duelos”, analizó. Sobre el desarrollo del encuentro de ayer, cree Cano que fue “un partido igualado” muy condicionado por la roja a Ian Mackay. “Ellos han empezado mejor que nosotros y cuando queríamos cambiar la dinámica en la segunda parte llegó la jugada desgraciada que condicionó el resto. Aun así nos volvimos a meter en el encuentro pero ellos apretaron y se llevaron la victoria. La expulsión fue determinante porque es muy difícil aguantar en inferioridad numérica contra un gran equipo”, continuó el andaluz, que incluso soñó con acabar venciendo tras el golazo de falta de Lucas Pérez. “La sensación dentro del banquillo cuando hemos hecho el 1-1 era que pensábamos incluso que podíamos ganar”, apuntó al respecto, sobre todo por el cambio de la “emoción” de uno y otro equipo. “A ellos también les condicionó su estado de ánimo al dejarse empatar con uno más. Pensábamos que podíamos lograr la hazaña pero llegó ese segundo gol, con un disparo muy bien ajustado, y luego en los últimos minutos tenías que ir con muchos jugadores por delante de la pelota. Cuando nos quedamos con diez el equipo ha tenido alma y ha ido a por el partido”, indicó. Cano defendió su apuesta por Diego Villares y Pablo Martínez como laterales, se refirió a las críticas de los aficionados del Dépor desplazados a Alcorcón —“yo no he escuchado nada, pero son cosas normales, otro día me dicen cosas bonitas cuando vamos ganando”— y también elogió la aportación de Lucas, de nuevo “diferencial”.