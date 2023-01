Gorka sobre su etapa en el Dépor: “Necesito extremos que centren”

Gorka Santamaría debutó la jornada pasada con el Badajoz tras desvincularse del Deportivo a finales del año pasado y ha repasado su efímero paso por el club blanquiazul, marcado por la falta de protagonismo. El delantero explicó que las características de la plantilla no se adaptaban a sus condiciones.

“Es difícil de entender si lo ves desde fuera. Si estás en el día a día y te paras a pensar entiendo que las cualidades de los compañeros que tenía alrededor no iban conmigo. Necesito extremos que vayan por fuera, que centren, que me den de comer. Allí no lo tenía. Te paras a pensar y dices: ‘Han firmado un delantero rematador y no han firmado gente que centre’. Bueno, ahí ya no me puedo meter. Hay gente que toma decisiones en el club y se dio así”, reflexionó en declaraciones a la Cadena Ser en Badajoz.

“Esperaba quizá alguna oportunidad más. No he tenido muchas. Los motivos, los principales motivos y los que me dan a mí es que no es un tema de nivel, que tengo el mismo o mejor que mis compañeros, pero es un tema de sistema”, insistió acerca de su salida en otras declaraciones a Radio Marca.

El delantero también se detuvo en la magnitud del Deportivo en la Primera RFEF. “Está claro que hablar del Dépor y sobre todo en esta categoría, son palabras mayores. Es un histórico, un equipo que debería estar por institución, medios y por todo, en Primera División. Por circunstancias está en primera federación. La masa social es impresionante, lo que anima y lo que apoya”, subrayó también en Radio Marca.