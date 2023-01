Villares: “Siempre gusta jugar en tu posición”

Diego Villares (Vilalba, 1996) es el chico para todo del Deportivo, pura polivalencia. Jugó de lateral derecho ante Unionistas y Alcorcón, y cumplió, pero su sitio está en el centro del campo. Ahí es donde puede ofrecer su mejor versión y, sin él en la medular, el equipo se resiente. No le importa asumir otros roles, porque su único deseo es “ayudar”, pero reconoce que le agrada la posibilidad de volver a su hábitat natural el sábado en Riazor ante el Rayo Majadahonda: “Siempre gusta jugar en tu posición”.

¿Todavía duele el golpe recibido en Alcorcón o ya está superado?

Siempre después de una derrota te trastoca un poquito y tienes una semana más jodida, por así decirlo, pero luego ya reseteas y piensas en el siguiente partido.

Una vez finalizada la primera vuelta, ¿cuál es su balance a nivel individual y colectivo? ¿Qué nota le pone al equipo y a usted?

Tuvimos tramos buenos pero nos faltó esa regularidad, sobre todo fuera de casa, que es donde más nos cuesta. En Riazor sí que tuvimos muy buenos partidos y eso tenemos que encadenarlo con buenas sensaciones también fuera. La nota, la dejaría en un aprobado, pero con bastante margen de mejora que tenemos de cara a la segunda vuelta.

¿E individualmente?

También tuve altibajos, pero otro aprobado. Lo dejo como el equipo.

Poca nota habiendo marcado cuatro goles...

Sí, bueno, a nivel goleador sí que le subo la nota un poquito. Esperemos poder seguir así.

¿Se siente el comodín del Dépor?

Sí. Al final, no me importa siempre que pueda ayudar al equipo y ser útil para el míster, jugar donde lo necesiten mis compañeros, también gusta.

¿Siente que los rivales lo buscan más al saber que no juega en su sitio y puede haber una debilidad ahí?

Yo creo que sí. Igual no lo siento así de primera mano, pero yo creo que cualquier equipo, viendo a un jugador fuera de posición, siempre vas a intentar a buscar a ese futbolista un poquito más, inconscientemente, aunque el plan de partido no sea atacar por ese lado.

¿Esa polivalencia, en teoría algo muy positivo, puede llegar a ser negativa porque no permite consolidarse donde uno más rinde?

Bueno, sí, pero también es por circunstancias del equipo. Al final, por estas lesiones de la gente de atrás, tenemos que ayudar ahí.

Antoñito apura su recuperación y apunta a estar listo para regresar el sábado al lateral derecho, así que usted podrá jugar en el centro del campo. ¿Tiene ganas de volver a su hábitat natural?

Sí. Siempre gusta jugar en tu posición de siempre, es donde el jugador más cómodo se siente y más seguro está.

¿Nota que donde puede brillar es en su puesto y que de lateral no puede hacerlo, solo cumplir?

Sí. También yo creo que lo encaras de otra forma porque de lateral no estás acostumbrado a jugar, entonces te cambian bastante los hábitos dentro del campo.

¿Le sorprende que Óscar Cano lo eligiera como sustituto de Antoñito en el lateral en vez de a Trilli?

En un primer momento sí que me pudo sorprender, porque sí que me podía esperar que jugara Trilli, que todo sabemos lo que es como futbolista, pero sí que el míster, por lo que habló con nosotros y comentó después, veía que yo me podía asemejar más a un perfil que necesitábamos ahí y optó por mí.

Independientemente de la posición, siempre le gusta llegar alguna vez arriba y rematar, se vio incluso en Alcorcón.

Sí, sobre todo esa llegada al espacio desde segunda línea sí que me gusta bastante, ya desde que empecé a jugar de medio en infantiles.

¿Está dando un paso al frente en esa faceta más ofensiva?

Puede ser. Yo creo que las circunstancias de esos partidos también me llevaron a pisar un poquito más el borde del área o llegar un poquito más a la presión, como en los últimos goles contra el Racing de Ferrol y en Ceuta. También es algo que me gusta, soltarme ahí un poquito para hacer la presión.

Esta temporada ha ganado dos veces el premio al Jugador Estrella Galicia del Dépor, tantas como Quiles. ¿Se siente uno de los futbolistas más importantes del equipo?

Al final, el que más y el que menos, sea por los premios o por otra cosa... yo creo que nos tenemos que sentir importantes dentro del equipo. Cada cual tiene su rol y todos somos importantes.

¿A siete puntos del liderato casi no queda opción para fallar?

Sí, pero con el margen de mejora que tenemos fuera de casa y que tenemos que conseguir en esta segunda vuelta, podemos darle vuelta a la situación. A pesar de la primera vuelta de altibajos que tuvimos, estamos ahí, cuartos. No es lo ideal ni lo que hubiéramos firmado pero tampoco estamos en mala disposición.

En Riazor son muy fiables, pero llega el Rayo Majadahonda, un rival en clara línea ascendente.

Lo hablábamos el otro día también, en tono de broma, que parecía que todos los equipos a los que nos enfrentábamos venían con línea ascendente, pero al final es algo que te va a tocar a lo largo de la temporada, y más si se enfrentan al Dépor, que siempre van a salir más motivados.