Cano: “Sigo pensando lo mismo que cuando vine, tengo un plantillón”

Óscar Cano tiene “la ambición de mejorar la plantilla” acudiendo al mercado invernal aunque eso, según defiende, no significa que los futbolistas que tiene actualmente a sus órdenes no sean válidos. Tras la derrota en Alcorcón habló de “carencia” a solucionar con fichajes, un deseo que ahora matiza. “Si utilicé la palabra carencia, me equivoqué”, puntualizó ayer el andaluz. “Yo creo que la plantilla, si no sufriese ninguna modificación, es una gran plantilla y sigo pensando lo mismo que cuando vine. Es decir, que le busquemos tres pies al gato la verdad es que me fastidia —se quejó—. A partir de ahí, evidentemente, como en todos los equipos, los chicos pasan por un peor o mejor momento y yo tengo que decidir quién tiene que jugar o no y trato de elegir siempre a los que me dan mayor confianza en ese momento. Sigo pensando que la plantilla es una plantilla muy completa”, recalcó el técnico del Dépor, al tiempo que reivindicó su derecho a aprovechar esta ventana invernal para elevar el potencial.

Óscar Cano: “Hay que competir mejor fuera; a ver si a través del mercado podemos mejorar” “No es algo que piense Óscar Cano, lo piensa el entrenador del Barça, del Madrid, del Majadahonda, el de cualquier club del mundo, y es que todo tiene margen mejora. Decir que la plantilla es buena no es no decir que es mejorable, porque todo es mejorable. Buscamos polémica donde no la hay. A mí me parece que es es un plantillón, son chicos que son elegidos, con un gran mercado en la categoría”, añadió a la hora de defender al grupo que maneja actualmente. “Yo vengo aquí [cuando fichó por el Dépor] y tengo una imagen de la plantilla y esa imagen que yo tengo no difiere ahora mismo de lo que sigo pensando de ella pero soy muy ambicioso y veo que hay momentos en los partidos que hay que resolver y me gustaría poder resolverlos. Tenemos la ambición de mejorar la plantilla, simplemente mejorar”, insistió en Riazor. El granadino evitó referirse a nombres propios sobre posibles entradas y salidas en este mercado invernal. “Yo no soy el que tiene que hablar de esas cosas”, zanjó Cano. Sobre la posible llegada inminente del lateral izquierdo ucraniano Orest Lebedenko, tampoco quiso confirmar nada y, en cualquier caso, en principio no cuenta con realizar ninguna modificación en su convocatoria de cara al partido de hoy ante el Rayo Majadahonda. Está centrado única y exclusivamente en ese duelo de esta tarde y, sobre el equipo de Alfredo Santaelena, dijo que cuenta con “jugadores de muy buen pie, sobre todo centrocampistas y jugadores intermedios”. Además, valoró su crecimiento desde la llegada al banquillo madrileño del exdeportivista. “Se anima a jugar y tiene una forma de defender mucho más activa de la que tenía. Nos va a hacer tener que estar muy atentos”, apuntó sobre el rival de esta tarde en Riazor.