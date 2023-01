El Deportivo consiguió una importante victoria frente al Rayo Majadahonda después de la derrota de la semana pasada en Alcorcón que le permite reengancharse a la posibilidad de alcanzar el liderato. El entrenador blanquiazul, sin embargo, advirtió que todavía acaba de comenzar la segunda vuelta y llegarán más tropiezos para todos los implicados en la lucha por la primera plaza. “Esta semana hemos estado muy jodidos, pero hay que ver la dificultad de la categoría. El Alcorcón, que es el líder, pierde en Badajoz. Esta competición es muy dura, muy jodida”, reflexionó Cano. “Hoy se nos dan bien todos los resultados, pero queda muchísima liga. Vamos a tropezar más veces todos. Cada equipo va a jugar al límite, se están acortando las fechas hacia el final de competición”, añadió el entrenador deportivista.

Óscar Cano describió la manera en la que planteó el partido para tratar de minimizar la propuesta del Rayo Majadahonda. “Hemos tratado de defender de una manera. Sabemos cómo salían ellos, cómo se estructuraban para jugar con los dos centrales y con Javi Ros. Montaban líneas de tres para jugar, le daban altura a los centrales y a los laterales por dentro. Intentamos que el equipo pensara poco y jugase con emoción. El Rayo si lo dejas, te hunde. Es lo que queríamos hacer, se ha hecho de manera maravillosa durante media hora”, apuntó sobre la puesta en escena deportivista.

El entrenador deportivista, sin embargo, reconoció que la falta de puntería hizo que el planteamiento se fuera diluyendo en la segunda mitad. “Hemos tenido cinco o seis ocasiones muy claras de gol en la primer parte. En el descanso les había dicho, que ese ánimo y esa presión, espacios que conquistábamos cuando recuperábamos la pelota, las hemos acelerado en exceso. Necesitábamos controlar los ritmos, que no fuese el deseo de ganar o de marcar rápido el que nos condicionase a nosotros. En la segunda parte se perdió mucho tiempo, estuvo más embarrada. No recuerdo ninguna parada de Edu [Sousa]. Nadie de los que estábamos hoy aquí, ni los que juegan, merecen sufrir tanto al final en un partido en el que ellos no han tenido ocasiones claras”, añadió.

Cano también se refirió a la llegada de Lebedenko para reforzar el lateral izquierdo. “Queremos ser ambiciosos, queremos más y más. Con cómo se nos han puesto los partidos, se requería de jugar con tres centrales, tres buenos defensores y que alguien se soltara por fuera. Lebedenko viene a poder ser carrilero o lateral, esa variedad que no podíamos disponer de ella. El año pasado juega muchos partidos en Segunda, es joven, físicamente es un portento, defiende, va hacia arriba, es difícil de desbordar. Incorporamos un jugador más que nos va a ayudar a crecer”, resumió el entrenador blanquiazul.

El mercado sigue abierto para el Deportivo, que ahora valora diferentes opciones después de la salida de Granero de la plantilla rumbo al Castellón. “Estamos mirándolo todo y valorándolo todo. A lo mejor aparece una oportunidad que no estabas esperando, a lo mejor en lugares que tú crees se pueden caer otros pueden surgir. A partir de la oportunidad que se presente debemos estar vivos para recomponer cómo puede ser el puzle. No tenemos nada definido ahora mismo”, manifestó.