Lebedenko y Saverio, apuestas de futuro

Orest Lebedenko (Lviv, 1998) y Kike Saverio (Génova, 1999) ya son uno más en el Deportivo. Los dos se entrenaron ayer por primera vez a las órdenes de Óscar Cano en la ciudad deportiva de Abegondo como los jugadores llamados a cambiarle la cara a las bandas del equipo blanquiazul. El club ha decidido reformar por completo ese costado con jugadores de un perfil parecido, especialistas llamados a aportar registros diferentes a los que poseía la plantilla y con ambición para reivindicarse tras etapas sin protagonismo.

Lebedenko, procedente del Lugo hasta 2025, tiene ante sí la posibilidad de debutar el domingo en San Fernando por la lesión de Raúl García Carnero y con el horizonte de aportar la profundidad que se le ha reprochado al coruñés desde el comienzo de la temporada.

Futbolista de perfil ofensivo, el técnico manchego Eloy Jiménez fue quien le dio la primera oportunidad en el Lugo al final del curso 2018-19. “A nivel personal y profesional es un crack, un 10; es muy honrado y trabajador. Es un jugador equilibrado, con capacidad para incorporarse y ganar línea de fondo, a la vez que capacidad de retorno y para defender. Es una buena incorporación para el Dépor porque tiene mucho margen de mejora. En un futuro podría convertirse en una gran apuesta y además tiene muchos partidos en Segunda División”, expone el que fuera su entrenador cuando daba sus primeros pasos en España.

A Lebedenko se le abría la posibilidad la temporada siguiente de tener más protagonismo, pero el cese de Jiménez cercenó sus posibilidades. Por entonces su técnico ya le veía como un jugador polivalente en el costado izquierdo. “Ya son dos años en los que yo no lo he tenido y no conozco tanto su día a día, pero cuando estuve en Lugo era mucho más joven y le hice debutar en la categoría”, recuerda Jiménez. “Puede jugar perfectamente como carrilero porque tiene mucho recorrido y una gran capacidad para incorporarse. Además puede recuperar el sitio con facilidad, tiene retorno. Hay laterales que suben y les cuesta mucho volver, pero él tiene poderío físico para subir y bajar. Podría alternar las dos posiciones, de carrilero puede jugar perfectamente”, añade.

Lebedenko buscará en el Deportivo el protagonismo perdido este curso en el Lugo, algo parecido a lo que le ocurre a Kike Saverio, del que ayer se confirmó su fichaje hasta 2024. El italo-ecuatoriano tratará de relanzar una carrera interrumpida por una lesión en el tendón de Aquiles la campaña pasada en la Ponferradina. Allí lo tuvo a sus órdenes Jon Pérez Bolo: “Tiene mucha proyección, pero tuvo la mala suerte de lesionarse en su mejor momento. Tiene mucha calidad, muy buen uno para uno, un gran disparo y es muy valiente a la hora de encarar. Me parece una grandísima inversión de futuro y me consta que ha hecho un gran trabajo de recuperación”.

Tendrá que complementarse con un Lebedenko cuyas características van más orientadas a la parcela ofensiva. “Quizá no es muy fuerte en los duelos, en el cuerpo a cuerpo, pero es agresivo, entra bien a la marca y no renuncia al contacto. Es un acierto para el lateral, tanto para el presente como para el futuro”, garantiza Eloy Jiménez.

En su debe cuando coincidió con el manchego estaba el golpeo. “Va bien, no es que sea exquisito técnicamente pero tiene la capacidad para llegar y sacar buenos centros. Es una de las cosas que cuando yo estaba en el Lugo quise mejorar con él, que pudiera llegar y centrara también desde tres cuartos de campo y no solo desde línea de fondo”, recuerda Jiménez.

El jugador ucraniano tendrá que afrontar también el desafío de aportar solidez al lateral izquierdo en un equipo con una apuesta marcadamente ofensiva. “Evidentemente el Deportivo, por su capacidad, es un equipo que tiene que ser dominador y que tiene que mirar arriba. Cuando te expones tanto, los rivales a nivel defensivo tratan de buscarte las espaldas. Imagino que eso lo tendrán calculado”, afirma Jiménez.