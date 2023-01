Del trío de centrocampistas al de centrales en el Dépor

El Deportivo se ha distinguido toda la temporada, al igual que la anterior, por utilizar tres centrocampistas. También los empleó contra el Rayo Majadahonda, pero acompañados de cinco defensas, con los carriles para Antoñito y Víctor Narro. No parece que vaya a renunciar a esa variante en las siguientes jornadas, pero puede que conviva con la solución de la defensa de cinco ahora que la plantilla ha sumado un lateral izquierdo con profundidad a través del fichaje del ucraniano Lebedenko. Eso conllevaría sacrificar a alguna de las piezas del ataque blanquiazul.

Siendo Lucas irrenunciable desde su llegada por sus números —cuatro goles en tres partidos—, el sacrificado sería uno de los jugadores de banda. Mario Soriano ha partido siempre desde la izquierda, pero el sábado jugó por el centro debido a la sanción de Rubén Díez, mientras que Quiles ha sido el encargado de jugar por la derecha.

El onubense fue quien peor se adaptó contra el Rayo Majadahonda al nuevo esquema empleado por Cano. Apenas tuvo participación en un partido gris y en el que intervino muy poco, salvo en un primer tramo del partido en el que el Deportivo acumuló un aluvión de oportunidades.

La defensa de cinco permitió al mismo tiempo contar con la mejor versión de Pablo Martínez. El central fue quien más brilló del trío de centrales y el que más influencia tuvo en el partido. Rozó el gol en un par de cabezazos en saques de esquina y sirvió varios balones en largo para buscar las carreras de Lucas Pérez.

El Deportivo sumó así un nuevo elemento para amenazar al rival más allá de sus centrocampistas, irrenunciables para Óscar Cano y ahora bajo la incógnita de si los cinco defensas encontrarán continuidad en San Fernando.

La llegada de un central, solo sub 23

La salida de Borja Granero rumbo al Castellón la semana pasada ha dejado al Deportivo con tan solo tres centrales en la primera plantilla. Lapeña, Jaime y Pablo Martínez son las opciones con las que cuenta el entrenador blanquiazul, Óscar Cano, para el centro de la defensa. La cesión de Retuerta al Hércules ha dejado una ficha libre para el caso de que la dirección deportiva decida buscar un refuerzo en esa posición. El club, sin embargo, estaría condicionado porque tan solo podría incorporar un jugador en edad sub 23. El mercado se reduce así para el Deportivo, siempre y cuando no se produzca otra salida antes del martes de la próxima semana. En el caso de que no surja ninguna opción interesante, como indicó Óscar Cano después de la victoria contra el Rayo Majadahonda, al Deportivo le quedaría el recurso de la cantera para los imprevistos. Dani Barcia y Ángel Puerto se han ejercitado en diferentes tramos de la temporada con el primer equipo, pero también son dos jugadores importantes en el Fabril de Óscar Gilsanz en su búsqueda del ascenso a Segunda RFEF. Ninguno tiene experiencia todavía en la categoría y la apuesta de Cano por la cantera no está siendo decidida desde su llegada al banquillo. Ni Trilli ni Yeremay han entrado demasiado en sus planes hasta el momento.