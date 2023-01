Luis Ruiz: “En el Dépor aprendí muchísimo, crecí y maduré; no lo recuerdo como un mal año”

Luis Ruiz Sayago (Huelva, 1992) se queda con la parte positiva de la única temporada que jugó en el Deportivo, la 2019-20, pese al amargo desenlace, el descenso a Segunda B marcado por el caso Fuenlabrada y la durísima batalla legal tras la adulteración de la competición por la ruptura del horario unificado en la última jornada. “En el Dépor aprendí muchísimo, crecí y maduré. A nivel deportivo las cosas no salieron como esperábamos, pero no lo recuerdo como un mal año, todo lo contrario”, asegura el lateral andaluz, que el domingo (16.00 horas) se enfrentará al equipo coruñés con el San Fernando.

Vienen de ganar en Mérida 0-1 en un final agónico, con su portero Perales parando un penalti en el 98. ¿Eso les da una inyección de ilusión para lo que viene ahora?

Sí. La verdad es que fue un punto de inflexión. Lo necesitábamos. Sobre todo con la llegada del nuevo míster [Pablo Alfaro] habíamos hecho partidos como para merecer algo más de lo que estábamos puntuando. Es verdad que de la manera que se dio el encuentro el otro día, con ese final épico en el minuto 98 parando un penalti, aún más como que es una inyección anímica importante para el equipo, que yo creo que nos lo merecíamos y, a la vez, lo necesitábamos.

¿Les sirve para convencerse todavía más de que pueden ganar al Dépor, como ya hicieron en la primera vuelta en Riazor?

Sí, claro, nosotros en todos los partidos, y más en la situación que estamos, vamos a por todas. Tenemos poco margen de error. Lógicamente, el Dépor es todavía una motivación un poco más extra. Puede ser que lleguemos en un buen momento, a nivel sobre todo psicológico.

Pablo Alfaro es el tercer entrenador de la temporada, ¿qué ha cambiado desde su llegada?

Ha simplificado un poco las cosas. Como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo y él ha venido con sus ideas, que son igual de respetables que las de Salva y las de Nacho Castro. Ha simplificado un poco más el tema del juego. Nos hemos centrado en A, B, C, y ya está, tampoco sin hacer grandes probaturas. También ha dado un poco de cariño al vestuario, que igual por ahí lo necesitábamos un poquito más para recuperar a nivel individual la confianza.

En Riazor no pudo estar por una lesión muscular pero ha logrado afianzarse como titular, ¿nota que está en crecimiento?

Sí. Empecé la temporada de titular hasta que tuve ese pequeño inconveniente justo la semana del Dépor, luego también se juntó el nacimiento de mi hijo, que me pilló en Salamanca y no pude jugar. Ahora estoy con regularidad, con confianza y me noto bastante bien.

¿Qué se va a encontrar el Dépor el domingo en el Iberoamericano?

Una afición que aprieta mucho. Lógicamente, no tenemos la afición del Dépor pero la gente que va anima bastante y es bastante caliente. Se nota algo menos por las pistas de atletismo, que es un tema que aquí crea un poco debate, pero es una afición caliente, que aprieta, que está con el equipo, y ahora que venimos de ganar va a estar más todavía. Nosotros vamos a salir a por todas, y más con la inyección piscológica que traemos del último partido.

¿Motiva más enfrentarse al Deportivo?

Más que porque venga el Dépor, vamos a salir por rebelarnos por la situación en la que estamos. El Dépor, claro que motiva, como motivan el Córdoba o el Mérida. Más que por el Dépor, que también, no lo niego, es por la situación en la que nos encontramos, para un poco rebelarnos ante ella.

En casa el Deportivo es muy fiable, pero fuera sufre mucho más.

Riazor es el mejor estadio de la categoría y eso se nota. Cuando la gente aprieta es un extra que tienen, una ventaja. Se igualan un poco las cosas cuando vas de visitante y te das cuenta de que la Primera RFEF no tiene nada que ver con la Segunda B antigua, es más parecido a Segunda División que antes. Es verdad que sí está teniendo alguna dificultad más fuera de casa, pero yo me espero al mejor Dépor.

¿Qué recuerdo guarda de su temporada en A Coruña, lógicamente amargo por el descenso?

Sí, pero fue una temporada en la que aprendí muchísimo, crecí y maduré a nivel personal y futbolístico. Disfruté de la ciudad, que es espectacular, del club y de la afición. No salieron a nivel deportivo las cosas como esperábamos, pero yo no lo recuerdo como un mal año. Todo lo contrario. Fue un año de aprendizaje y de madurez a nivel personal.

¿Fue muy desagradable la incertidumbre por la batalla legal para evitar el descenso y luego la obligación de tener que jugar el paripé de Riazor contra el Fuenlabrada?

Sí. Como jugador, muy desagradable, por las circunstancias, por cómo se dio, por todo eso fue un poco incómodo. No es agradable de vivir, pero ya lógicamente está olvidado.

Usted también volvió para ese último partido de paripé, que vio desde el banquillo.

Yo estaba comprometido con el club, tenía contrato y decidí volver porque era también mi obligación y era también un compromiso que tenía. Nuestra obligación también era ganar, por lo que pudiera pasar. Llegamos prácticamente sin entrenar. Fue un poco desastre eso, pero al final ganamos. No sé si servirá o no para algo en un futuro, pero ahí está.

¿Fue la situación más rocambolesca de su carrera?

Totalmente. Hasta ahora, y espero no vivir ninguna situación parecida, ha sido la más rocambolesca.