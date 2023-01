El nuevo Juvenil de Manuel Pablo sueña con la Copa del Rey

El Juvenil A deportivista, el buque insignia de la cantera del club, afrontó estas dos últimas temporadas un importante desafío. El equipo debía lidiar no solo con el relevo generacional que lleva asociado cualquier equipo de formación, sino que tenía que sustituir al grupo de jugadores que se proclamó campeón de España de la categoría en 2021.

Los Brais Suárez, Trilli, Dani Barcia, Jairo, Brais Val, Nájera, Yeremay o Noel López dejaron paso a la siguiente hornada de talentos de Abegondo. La generación de 2002 y 2003 que se coronó en aquella inolvidable Copa de Campeones de Marbella ante Real Madrid y Barcelona abrió el camino a la de 2004 y 2005 que esta tarde ante el Atlético en Abegondo (18.00 horas, youtube.com/rcdeportivo) buscará los cuartos de final de la Copa del Rey tras dejar en el camino al Celta.

El relevo no era nada sencillo y el club decidió encargarle la tarea a un histórico como Manuel Pablo, acompañado de Juan Villamisar, uno de los más profundos conocedores de la cantera de Abegondo. Su trabajo permitió que el equipo alcanzara de nuevo la temporada pasada la Copa de Campeones y que en ésta marche líder en División de Honor por delante de Sporting de Gijón y Celta. “Estamos satisfechos porque los chavales están compitiendo muy bien. Puede haber más talento o menos talento, pero lo importante es que sean competitivos y que vayan creciendo. Hay jugadores que avanzan más rápido y otros más lentos, pero no queremos que pierdan la competitividad y las ganas de aprender”, reflexiona Manuel Pablo sobre el cambio generacional que experimentó el equipo. “El listón era insuperable porque fueron campeones [la generación de 2002 y 2003]. En ese sentido poco podíamos hacer, pero lo que importa también es que se vaya sumando gente a esa generación. Los hay que avanzan más rápido que otros, pero no podemos perder de vista tampoco a los que no lo hacen. A veces hay que tener paciencia, los que hoy no dan dos pasos hacia adelante a lo mejor el año que viene sí los dan”, añade acerca de la evolución de sus jugadores.

Con una amplia representación de los campeones de España asentada en el Fabril de la mano de Óscar Gilsanz, un nuevo grupo de jugadores ha ido creciendo en el Juvenil hasta conformar la columna vertebral del equipo de Manuel Pablo. El betanceiro Quique Teijo y el sadense Manu Berrocal, recientemente convocado por la selección española sub 18, son insustituibles en los laterales. Rubén Vilela (Ribadeo, 2005) se ha convertido en el líder de la defensa como central diestro de un equipo alegre en el que hoy no estará el mediocentro Rubén López, expulsado contra el Celta y que esta temporada alterna sus apariciones en el Fabril con el Juvenil de División de Honor.

Completamente integrados en el filial están Martín Ochoa y Diego Gómez, refuerzos de lujo para la eliminatoria de esta tarde. Los dos se sumarán al arsenal ofensivo con el que cuenta Manuel Pablo y en el que destacan el extremo Hugo Baldomar y el delantero burgalés Kevin Sánchez, citado también por la selección sub 18 hace poco.

Entre todos tendrán que derribar a un Atlético con la reputación de equipo muy sólido y que marcha segundo en su grupo de División de Honor por detrás del Real Madrid. “Suelen jugar con tres centrales, pero que manejan muy bien el balón y son capaces de combinar. Tal vez no presiona tanto arriba como otros equipos, pero con espacios se maneja muy fuerte. Son capaces de defender muy duro, de hecho llevan solo ocho goles en contra, y tienen gente potente y muy rápida. Son capaces de hacer juego combinativo y de correr. Es un equipo muy peligroso”, resume Manuel Pablo sobre su rival.

En el banquillo de los rojiblancos estará otro histórico, el exdelantero Fernando Torres. Para el que fuera lateral deportivista, sin embargo, las miradas deben dirigirse hacia el césped de la ciudad deportiva de Abegondo. “Nosotros ya hemos perdido el protagonismo”, asegura Manuel Pablo sobre el duelo con Torres; “el protagonismo ahora está en los jugadores, la gente viene a ver a los equipos y a los chavales”.