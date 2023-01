El poder de atracción del Dépor, más allá de las categorías, volvió a ser el mayor acicate para convencer a Kike Saverio. El italoecuatoriano, criado en España, deja a Osasuna en Primera y ficha por los coruñeses en tercera categoría tras jugar la pasada temporada con la Ponferradina en Segunda. No le importa ni lo más mínimo. "Mi representante me comunicó el interés del Dépor e igual que dijo Lucas: no vengo a Primera RFEF, vengo al Dépor. El objetivo es claro. El único pensamiento es el ascenso", proclama en su presentación como nuevo jugador del Dépor.

El futbolista formado en La Masía viene a dotar de vigor y variantes el frente de ataque, sobre todo, la banda izquierda blanquiazul. "Arriba he jugado en las tres posiciones", admite antes de centrar sus preferencias. "Pero me desenvuelvo mejor en la banda izquierda, porque puedo salir por fuera y por dentro. Es donde más cómodo me siento", reafirma.

Él es ofensivo, el Dépor también. Combinación condenada a beneficiarse de manera mutua. "Me gusta tener la pelota y el Dépor es protagonista, propone. Cuanto mejor me llegue la pelota, mejor para encarar y para buscar el uno contra uno y sacar el máximo potencial", concede.

Llega a A Coruña "totalmente recuperado" de una lesión de talón de Aquiles que le ha tenido siete meses fuera. "Fue un proceso largo en el que hay que trabajar mucho y, por suerte, me he recuperado de la mejor manera posible. No encuentro diferencia entre uno y otro [pie] y me siento muy bien", asegura.