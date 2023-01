Lapeña: “Tenemos capacidades suficientes como para repetir lo mismo en Riazor y fuera”

Mucho frío y lluvia en Abegondo, aunque la temperatura sube por las chispas que saltan en los partidillos finales en espacio reducido, los del rey de la pista. Una forma amena, y a la vez muy intensa, de acabar los entrenamientos para fomentar la competitividad y también el buen rollo dentro del vestuario del Deportivo. De él sale Adrián Lapeña, todavía en chanclas, minutos después de disputar uno de esos mundialitos tan sagrados para los futbolistas, mucho más que simples pachangas: “Es el momento más divertido para nosotros. Nos gusta picarnos, porque luego eso nos lo llevamos dentro, al vestuario, y podemos hacer ese tira y afloja, y picarle a uno porque ha perdido, o porque le has tirado un caño, o por lo que sea”.

Van todos con el cuchillo entre los dientes.

Sí. Es el ejercicio que más nos gusta, son acciones muy intensas y nos gusta porque hay mucho tiro, mucho uno contra uno, mucha defensa, y lo que nos gusta es ese tira y afloja de las acciones, del ‘te he ganado’ o ‘me has ganado tú a mí’.

En los ejercicios tácticos están ensayando tanto la línea de cuatro en defensa como el sistema con tres centrales que estrenaron ante el Rayo Majadahonda, ¿se siente más protegido con ese nuevo dibujo?

Tampoco más protegido. Al final, es diferente porque encima nosotros utilizamos los tres centrales para poder defender más a campo abierto, espacios que son distancias muy amplias para los mediocentros. No utilizamos una línea de tres centrales para encerrarnos o juntarnos mucho sino para abarcar más línea defensiva, porque los carrileros los mandamos muy altos y somos nosotros [Pablo Martínez, Jaime Sánchez y el propio Lapeña] los que tenemos que defender todo el ancho del campo, y con tres es mucho más cómodo.

Contra el Rayo Majadahonda salió muy bien.

Sí, porque creo que los tres centrales que quedamos ahora mismo somos defensas que a campo abierto podemos expresar nuestras cualidades. Somos rápidos, sabemos defender espacios grandes y también nos gusta ir hacia adelante. Yo creo que el míster también eso lo sabe y por eso el otro día nos salió bien

¿Usted tiene alguna preferencia por un sistema u otro?

A mí me es igual jugar con dos centrales o acabar defendiendo de tres. Sí que con dos son espacios mucho más amplios que tienes que coordinar con el mediocentro, e igual es más sencillo cuando juegas de tres poder saltar a interiores que se bajan o a extremos que hay que correr a la espalda.

Independientemente de cuál sea el dibujo táctico, el Deportivo tiene que mejorar a domicilio.

Creo que es nuestra asignatura pendiente. Además, los puntos ahora cuentan mucho más y fuera de casa aún más. Por lo tanto, o estamos muy concentrados y hacemos un partido serio, o no vamos a estar cerca de la victoria porque encima el San Fernando es un equipo que se ha reforzado muy bien y en su campo nos los va a poner muy difícil.

¿Hay más ganas por lo que pasó en Riazor en la primera vuelta, por la antideportividad del San Fernando?

Es algo pasado. Es verdad que fue un partido totalmente diferente a lo que puede ser un partido que te encuentres cualquier fin de semana pero nuestra motivación extra es ganar a domicilio para poder enlazar esas victorias en casa y fuera que al final es lo que te hace estar arriba.

¿Por qué ese bajón fuera? ¿Es por el campo y la afición o más algo psicológico, cuestión de soltarse?

Psicológico, yo creo que tampoco es. Sí que es verdad que al final como estás acostumbrado cada dos fines de semana a jugar en Riazor, en el mismo campo, sí que las dimensiones en tu cabeza son un poco las mismas y como que al equipo le cuesta un poco soltarse en ese tipo de campos. Es como que parece que estamos esperando a que nos pase algo para reaccionar, y eso es lo que tenemos que intentar cambiar, dar ese pasito adelante de intentar repetir lo que hacemos en Riazor fuera de casa porque al final es un campo de fútbol. Vale que juegues con la afición rival, pero creo que tenemos las capacidades suficientes como para repetir todos los fines de semana lo mismo, juegues en Riazor o fuera.

Tras perder en Alcorcón se veía todo muy oscuro, pero ahora el liderato vuelve a estar a cuatro puntos.

Sí. Parece un tópico cuando dices que los de arriba van a pinchar, pero es que es así. Esta liga es muy competitiva, los equipos son de un nivel muy alto y si enlazas dos o tres victorias, o pierdes dos partidos seguidos, los vuelcos en la clasificación van a ser significativos. Por eso lo que queremos es dar ese pasito adelante fuera que te aúpe a esas dos, tres, cuatro victorias seguidas, que es lo que queremos para poder optar al liderato.

¿Cree que los rivales ven al Dépor como favorito por venir de abajo hacia arriba, y más ahora con Lucas?

Con las incorporaciones que hemos hecho, sobre todo con la de Lucas, nos ven seguramente como un equipo más determinante, sobre todo en la parcela de arriba. Lo podemos ver. Cada vez que a Lucas le cae un balón es gol u ocasión. Eso los rivales lo saben. También es verdad que es muy atractivo jugar contra el Dépor, jugamos con eso, pero nos tenemos que centrar en lo que depende de nosotros. Ganar o no los partidos no depende de nadie más, depende de nosotros.

A nivel personal, ¿sigue buscando esa regularidad?

Es lo que queremos, yo y cualquier jugador. Tampoco lo que queremos es estar siempre destacando, porque eso es muy complicado. Lo que queremos es mantenernos en un nivel elevado. El equipo ha tenido altibajos, los jugadores también, eso se ha notado y se ha visto, pero creo que ahora estamos encontrando una buena regularidad, yo también. Me encuentro a un nivel alto, no me conformo con eso, todavía quiero seguir mejorando porque sé que puedo dar más y en ello estoy.

Acaba contrato en junio, ¿ya sabe qué planea el club sobre usted?

De momento, no. Aquí estoy encantado y me quedaría muchísimos años más. Al jugador le gusta tener un poco el futuro estable. Intentaré reunirme con ellos cuando acaben el jaleo que tienen con el mercado, y a ver cuál es la intención porque ellos son los que mandan.

“Granero es el futbolista más profesional que me he encontrado”

A cinco días para el cierre de la ventana invernal de fichajes, el Deportivo trabaja para cubrir el límite de 24 fichas incorporando a un sub 23, con muchas papeletas de que el elegido sea un central que equilibre esa demarcación tras la salida de Borja Granero, quien ya debutó el pasado fin de semana con su nuevo equipo, el Castellón.

¿Tiene ganas de que se cierre el mercado para acabar con la incertidumbre y saber definitivamente quiénes son los que tirarán del carro hasta el final?

Sí. A nosotros nos toca de refilón y no estamos hablando de eso ni apenas pendientes del mercado porque jugamos liga y estamos centrados en el fin de semana. Sí que es verdad que nos gusta que acabe pronto para saber quiénes son los que quedamos de aquí a final de temporada y conocer lo antes posible a los compañeros que vayamos a cerrar el año.

Una de las tres salidas fue la de Borja Granero, central, como usted.

La verdad es que es una pena. Yo encima tenía una relación fantástica con él, nos ayudaba mogollón. Siempre lo diré, hasta el momento es el futbolista más profesional que me he encontrado en un vestuario. Aquí no lo ha tenido fácil desde que yo llegué, el año pasado y este no ha tenido muchos minutos, y él ha estado al pie del cañón todos los días como si jugase 90 minutos todos los días. Es de alabar su comportamiento y el apoyo que tenía hacia todos los compañeros.

¿Qué le parece la posibilidad de completar la plantilla fichando a un cuarto central?

No estamos pendientes ni de lo que viene, ni de nombres, ni de lo que se puede traer. Si tanto Juan [Giménez] como [Carlos] Rosende creen que hace falta un compañero más en la línea defensiva, vendrá, se le tratará como uno más, y a sumar para el beneficio del equipo.