El Dépor tenía ineludibles deberes en este final de mercado y no ha querido esperar hasta última hora para poner la rúbrica a su plantilla. El principal objetivo, aunque no el único, era el central sub 23 del Granada, Pepe Sánchez, y el conjunto coruñés ha cerrado su contratación y, de paso, su plantilla con la que es su cuarta y, en teoría, última incorporación de este mercado tras Lucas Pérez, Orest Lebedenko y Kike Saverio. El defensa llega a préstamo, según han revelado todas las partes implicadas, aunque el club coruñés estaba muy interesado en incluir en la operación una opción para quedárselo en propiedad a final de temporada. Faltaba el sí del Granada tras varios días en los que iban avanzando las negociaciones con el deseo del jienense de jugar en A Coruña por delante de otras opciones de similar potencia deportivo y más cercanas a su casa, como era el caso del Córdoba.

Lebedenko y Saverio, apuestas de futuro José Sánchez Martínez (Linares, 2000) llega al conjunto coruñés para ocupar la plaza en el césped dejada por Borja Granero y la ficha sub 23 liberada por la cesión de Alberto Retuerta al Hércules. El defensa ya ha disfrutado de partidos en Primera y Segunda División con el Granada, sobre todo, en la época de Diego Martínez, un momento álgido de la historia del club andaluz, pero había perdido espacio en los últimos tiempos tras la llegada de Paco López al banquillo del Nuevo Los Cármenes. Lucas: “Yo quiero ser campeón, pero el objetivo es ascender, da igual cómo”