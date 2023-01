Alberto Retuerta fue presentado ayer con el Hércules de Segunda RFEF, donde jugará cedido por el Deportivo hasta final de temporada. A preguntas de los periodistas alicantinos, aseguró que si no jugó en A Coruña no fue porque no tenga condiciones. “No creo que sea ni por falta de nivel, ni nada. Es verdad que tuve un mal partido al principio en el Teresa Herrera y a partir de ahí ya no jugué prácticamente nada. En Copa tuve una oportunidad. Al ser defensa también es difícil entrar porque las rotaciones son muy complicadas”, afirmó el joven, que recordó los “grandes jugadores” que tiene el Dépor. Llega al Hércules para “ayudar, tener minutos y demostrar” lo que es.