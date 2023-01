El Dépor cierra su plantilla con la contratación del central Pepe Sánchez

El Dépor tenía ineludibles deberes en este final de mercado y no ha querido esperar hasta última hora para poner la rúbrica a su plantilla. El principal objetivo, aunque no el único, era el central sub 23 del Granada Pepe Sánchez y el conjunto coruñés ha cerrado su contratación y, de paso, la plantilla con la que es su cuarta y, en teoría, última incorporación de este mercado de invierno tras Lucas Pérez, Orest Lebedenko y Kike Saverio. El defensa de 22 años, llega a préstamo, según han revelado todas las partes implicadas, aunque el club coruñés estaba muy interesado en incluir en la operación una opción para quedárselo en propiedad a final de temporada. Faltaba el sí del Granada al trato tras varios días en los que iban avanzando las negociaciones con el deseo expreso del jienense de jugar en A Coruña por delante de otras opciones de similar potencial deportivo y más cercanas a su casa, como era el caso del Córdoba.

Lebedenko y Saverio, apuestas de futuro José Sánchez Martínez (Linares, 2000) llega al conjunto coruñés para ocupar la plaza en el césped dejada por Borja Granero y la ficha sub 23 liberada por la cesión de Alberto Retuerta al Hércules. El defensa ya ha disfrutado de partidos en Primera y Segunda División y hasta en competiciones europeas con el Granada, sobre todo, en la época de Diego Martínez, un momento álgido de la historia del club andaluz, pero había perdido espacio en los últimos tiempos tras la llegada de Paco López al banquillo de El Nuevo Los Cármenes. Sánchez renovó hace poco hasta 2024 con el club al que llegó en juveniles y los rojiblancos no han querido perder el poder sobre los derechos federativos de uno de los defensores más prometedores de su cantera. Su llegada, salvo salida inesperada de última hora con la que no se cuenta, sirve para cubrir las 24 fichas que permite la Primera RFEF si una de las seis sub 23 es ocupada con un tercer portero, como ocurre en el caso del Dépor con Brea. Además del meta y del recién fichado defensa andaluz, Trilli, Yeremay, Mario Soriano y Max Svensson son el resto de futbolistas nacidos después del 1 de enero de 2000 que cumplen con esos requisitos. Lucas: “Yo quiero ser campeón, pero el objetivo es ascender, da igual cómo” Los fichajes, más allá de que vengan a cubrir casi pieza por pieza a los que se marcharon (Lucas por Gorka, Saverio por Ibai, Lebedenko por Retuerta y Pepe Sánchez por Granero), tienen un efecto multiplicador. La llegada del lateral ucraniano es competencia para Raúl Carnero y libera en estos momentos a Óscar Cano de la supuesta obligación de alinear a Pablo Martínez en el costado tras la lesión muscular del coruñés. La reubicación del francés y la contratación del defensa del Granada le ofrecen, de nuevo, al técnico la posibilidad de contar de facto con cuatro centrales tras quedarse sin recambio en los últimos partidos por la salida de Granero y el contratiempo en la posición de ‘3’. Futbolistas como Dani Barcia o Ángel Puerto tendrán complicado otra vez asomarse por el primer equipo, más allá de una hipotética plaga de lesiones. No ocurre solo en defensa. Lucas Pérez, como era de esperar, se hizo con la titularidad desde el momento en el que llegó y Max Svensson es ahora un futbolista que suma desde el banquillo. La llegada de Lebedenko hará menos imprescindible a Raúl y Kike Saverio, por su polivalencia, restará minutos a Mario Soriano y a Quiles y puede hacer aún más secundario el rol de futbolistas como Víctor Narro, Kuki Zalazar o Yeremay Hernández. El Dépor se refuerza y reordena a su equipo con el deseo de celebrar un ascenso en mayo o junio.