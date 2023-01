Números contra sensaciones lejos de Riazor para el Dépor

Al Deportivo le espera mañana en San Fernando (16.00 horas) un nuevo examen a domicilio, donde por ahora no ha conseguido alcanzar el rendimiento que muestra en Riazor. Los números no son malos, defiende el entrenador blanquiazul, Óscar Cano, quien al mismo tiempo admite que se ven empañados por la malas sensaciones que ha dejado el equipo en sus desplazamientos recientes.

El conjunto blanquiazul es el mejor de su grupo como local (24 puntos en 11 partidos disputados), pero cae hasta la séptima posición como visitante (14 puntos en nueve encuentros). No está muy lejos de los 19 que han sumado el Córdoba o el Alcorcón, pero la visión sobre su rendimiento está condicionada por sus actuaciones recientes. “Los partidos fuera de casa, en cuanto a puntos, no son malos. Llevamos el 50% de los disputados. Vamos a seguir perdiendo algún partido fuera de casa, como todo el mundo. Luego está el terreno de las sensaciones y quiero percibir que mi equipo ofrece la cara tan rotunda y superior que ofrece en Riazor”, argumentó ayer el técnico.

Por ahora no ha conseguido mostrar a domicilio esa versión dominadora que despliega en su estadio, pero Óscar Cano puntualizó que existen condicionantes para que eso no suceda, más allá de que los planteamientos no difieren demasiado, según aseguró ayer. “No hacemos planteamientos distintos entre jugar de local y de visitante, pero tenemos que ver que aquí los equipos lo primero que hacen es sacarle fotos a Riazor. Dicen: ‘Igual ya no vengo nunca más aquí a jugar’. Encima tenemos 20.000 apoyando y condicionando para bien todo aquello que hacemos. Se forma una atmósfera que hace muy cuesta arriba los partidos al equipo contrario. Cuando llegas fuera de casa no es tu sitio, no es tu lugar, y hay una serie de factores que explican lo que ha ocurrido siempre en el mundo del fútbol, no solo al Dépor. Fuera de casa no se obtienen los mismos resultados que como local”, resumió Cano.

Incluso en Riazor los planteamientos, aseguró Cano, vienen condicionados por lo que pudo suceder antes, como la derrota en Alcorcón previa a recibir al Rayo Majadahonda. “El otro día hicimos una cosa que tenía que ver con eso. Palpo sensaciones, veo cómo está el equipo y veo que tienen rabia dentro. A pesar de perder en el minuto 87 con diez jugadores y después de aguantar más de 20 minutos con uno menos en casa del líder ellos sentían que podían ganar”, indicó.

El reto del Deportivo, sin embargo, es acercarse a los números y sensaciones que consigue en Riazor por la propia exigencia que rodea al equipo. Cano habló de “agresividad” para referirse a la diferencia que puede apreciarse entre las dos versiones del conjunto blanquiazul esta temporada. “Mi aspiración y un porcentaje alto de la ocupación que tiene mi mente es que fuera de casa tenemos que ser otro equipo. Más allá de que hemos conseguido unos resultados más que aceptables, quiero más. Voy a querer más siempre con independencia de dónde estoy, pero estoy en un lugar en el que hay que dar más porque tenemos una plantilla y un cuerpo técnico a los que nos hay que exigir todavía más para ver hasta dónde podemos llegar y dónde está nuestro límite. Tenemos que ser un equipo fuera de casa mucho más agresivo de los hemos sido hasta ahora”, reflexionó.

Cano contará desde ahora con nuevos recursos para afrontar la segunda vuelta y cambiarle la cara al equipo. “Se trata de que tengamos alternativas, dentro de una identidad marcada, que tiene que ser dominar y presión en campo contrario. Cada vez que se modifica la configuración de la plantilla se abren esas alternativas”, apuntó sobre las incorporaciones de Lebedenko y Saverio.

El entrenador deportivista enumeró las virtudes del extremo y las posibilidades que se le abren ahora con el italo-ecuatoriano. “Con Kike Saverio buscamos un extremo que si estamos defendiendo muy bajos, a distancia considerable de la portería contraria, sea capaz de llevarnos. Es un chico muy potente, con gran calidad para el uno contra uno. Sale para dañar”, resumió Óscar Cano.