Al Deportivo se le escapó en San Fernando una victoria que le tenía encaminada en los minutos finales y que se le escapó en la última jugada. Con el empate se marchó también la posibilidad de acercarse a la cabeza de la clasificación y el entrenador blanquiazul, Óscar Cano, no ocultó su decepción. “Ha llegado una acción que para mi está mal gestionada por nosotros. Teníamos un saque de banda en el córner a nuestro favor, no puede acabar en córner a favor para ellos. Se te queda cara de tonto. Lo importante es que hemos sumado fuera de casa. Sabemos la dificultad que entraña sumar como visitante. A pasar unas horas malas, cuando lleguemos a Coruña nos toca entrenar, descansar el martes y preparar el partido de Mérida”, reflexionó Cano sobre la jugada del empate del San Fernando.

El técnico blanquiazul también explicó la jugada que derivó en el gol del empate del San Fernando, la última del partido, y el emparejamiento de Mario Soriano con José Carlos en el saque de esquina a pesar de la evidente diferencia de estatura. “La única duda es la del portero del San Fernando. No creo que nosotros le hayamos dicho a Soriano que esté con José Carlos, cuya marca era de Quiles. Cuando sustituye Pepe [Sánchez] a Quiles, ha adquirido la responsabilidad. La jugada es que no nos dieron ni tiempo a ubicarnos. Sacaron el córner de forma inesperada, tomaron ese riesgo. Ellos no estaban preparados para ir a rematar. Hay algunos jugadores que se han dado cuenta de esa acción. Sacaron cuando nadie lo esperaba, ni sus propios compañeros. Hay una asignación de macas, la marca es de Pepe a José Carlos”, insistió Cano acerca de la manera en la que el equipo defendió esa acción.

El entrenador se detuvo en los puntos que se le han escapado al equipo en los instantes finales de los partidos, como en Badajoz y Alcorcón. “¿Por qué se anotan tantos goles en los minutos finales? Hay un equipo que arriesga y por arriesgar tiene más probabilidades de marcar gol. Nos han tirado un montón de jugadores sobre la última línea, por eso reforzamos la defensa, sufríamos mucho en el juego directo. Nos llevan a Páez, que es un central y había que protegerse. En algún rechace igual haces el 1-3. El partido lo teníamos que haber terminado en campo contrario. Quedan pocos segundos y tenemos un saque de banda a favor. Hay que gestionar mejor esas situaciones. Pero es difícil cuando están a tantas pulsaciones, pedirles que piensen. Los tres puntos eran muy importantes hoy. No ganó Alcorcón, ha perdido Córdoba... Vamos a quedarnos dentro de estar jodidos, que sumamos fuera de casa porque no va a ser fácil esta segunda vuelta”, argumentó el técnico.

Cano también analizó las condiciones que se encontró el equipo en San Fernando y de nuevo la diferencia que existe con respecto a la versión en Riazor. “No se podía jugar como lo solemos hacer, la pelota no rodaba, el campo estaba seco, era imposible dar cuatro o cinco pases. Hay botes extraños. Cuando en un campo de hierba natural la pelota bota hacia delante, aquí iba hacia atrás. Jugamos más al espacio, hemos tenido buenos minutos, el gol de Quiles, el larguero de Lucas. También una jugada dudosa que nos pitan fuera de juego...”, enumeró el entrenador blanquiazul sobre esos condicionantes.