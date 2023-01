Rubén Díez se mostró contundente sobre el empate del Deportivo en San Fernando y lo comparó con los puntos que se escaparon en Badajoz y Alcorcón en los minutos finales. “Hay que ver que tanto en Badajoz como en Alcorcón nos quedamos con diez y es mucho más complicado. Lo peor es hoy porque en los últimos minutos no estaba pasando gran cosa. Hoy no hay justificación. No puede ser que se nos vayan tres puntos en la última jugada porque nos poníamos a dos puntos y la semana que viene jugando en casa”, reflexionó el centrocampista, autor del primer gol.

“Es un partido muy disputado en el que al principio nos ha costado un poco entrar. Han tenido ocasiones claras, pero a partir del gol el equipo ha tenido las cosas más claras. El partido ha sido muy igualado y es una lástima que en la última jugada nos metan un gol”, añadió sobre el encuentro. Rubén Díez también se detuvo en la acción del empate del San Fernando. “Es un córner en el que suben todos y no nos da tiempo a ajustar bien las marcas. Remata prácticamente solo y la toca un poco Antoñito”, resumió el centrocampista. El jugador deportivista analizó a la vez el cambio de cara que ofrece el equipo lejos de Riazor. “Influyen muchas cosas. No es lo mismo jugar en Riazor con nuestra gente, que nos lleva en volandas”, aseguró tras el partido.