El Deportivo completa la plantilla con el delantero Arturo tras la salida de Narro

El Deportivo parecía haber alcanzado el último día del mercado de fichajes de enero con los deberes hechos después de las incorporaciones de Lucas Pérez, Lebedenko, Saverio y Pepe Sánchez, pero aún efectuaría una operación más. La cesión de Víctor Narro al Atlético Baleares hasta final de temporada desembocó en otro movimiento para redondear la plantilla que debe afrontar el tramo final de la temporada y luchar por el objetivo del ascenso. El club terminó incorporando al delantero Arturo Rodríguez (Cartagena, 1989) después de tantear la opción del extremo Jofre Carreras, perteneciente al Espanyol y que milita en Segunda División en las filas del Mirandés.

Arturo aterriza mediante traspso procedente del Sanse, rival de los deportivistas en su grupo, y firma por lo que queda de temporada y una más. Delantero de 33 años y dilatada trayectoria en la antigua Segunda División B, ha jugado los dos últimos cursos y medio en las filas del conjunto madrileño, donde en esta campaña anotó cuatro goles en 21 partidos.

El plan inicial de la dirección deportiva para el cierre de mercado, sin embargo, no contemplaba más movimientos. Todo se alteró después de que Víctor Narro solicitara salir en busca de los minutos que intuía que no iba a tener a las órdenes de Óscar Cano. El extremo había recibido el interés de varios clubes desde el inicio del plazo de fichajes de enero, especialmente de un Atlético Baleares apremiado por su complicada situación en el otro grupo de la Primera RFEF, pero su salida no entraba en los planes del club. El deseo del jugador mallorquín era seguir en el Deportivo, con el que firmó el verano pasado un contrato hasta 2024, aunque su idea inicial cambió en los últimos días.

Víctor Narro fue titular en el partido contra el Rayo Majadahonda, pero la semana pasada en la visita a San Fernando se vio relegado al banquillo en favor de Kike Saverio, incorporado unos días antes y que apenas ha competido desde que sufriera la temporada pasada una lesión grave en el tendón de Aquiles. Narro se quedó incluso sin disputar ningún minuto en el empate frente a los andaluces y entendió que sus perspectivas de contar con más participación en el tramo decisivo del campeonato estaban cada vez más en entredicho.

El atacante planteó entonces en la plaza de Pontevedra la posibilidad de salir y el club negoció una cesión hasta final de temporada que incluyese una compensación económica, aunque dejó un hueco en la plantilla. Óscar Cano, que había reclamado la llegada de un extremo en el mercado de invierno, materializada con el fichaje de Kike Saverio, pierde a uno de los que ya poseía en el equipo. En su lugar el que ha llegado es otro delantero que se suma a Lucas Pérez, Svensson y Alberto Quiles.

El Deportivo profundiza así en la reconstrucción de la plantilla que diseñó en verano para afrontar una temporada más en el tercer escalón del fútbol español con la salida de un quinto jugador de los que iniciaron la competición. Además es el cuarto fichaje, después de Ibai Gómez, Gorka Santamaría y Retuerta, que abandona el equipo desde la apertura del mercado de enero.

La configuración inicial de la plantilla sufre de esta manera un importante giro que el responsable de la secretaría técnica, Carlos Rosende, explicará esta mañana antes del entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva de Abegondo.

Héctor, rumbo al Rayo

El último día del mercado de fichajes también dejó protagonismo para jugadores con pasado deportivista. Héctor Hernández, que se encontraba sin equipo desde su salida en verano del club blanquiazul, ha encontrado acomodo finalmente en las filas del Rayo Majadahonda a las órdenes del histórico exjugador deportivista Alfredo Santaelena. El lateral izquierdo ya no se podría reencontrar con su exequipo esta temporada salvo que ambos se crucen en el play off de ascenso a Segunda División.