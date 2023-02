El secretario técnico del Deportivo, Carlos Rosende, expresó esta mañana en Abegondo su satisfacción por la configuración definitiva de la plantilla del Deportivo tras las salidas de Retuerta, Gorka, Granero y Narro, y las llegadas de Lucas, Saverio, Lebedenko, Pepe Sánchez y Arturo en la ventana invernal de fichajes cerrada anoche: “Estoy convencido de que hemos dado un salto de nivel grande en este mercado de fichajes. No nos podemos permitir tener a jugadores sin uso”, argumentó durante su rueda de prensa de más de una hora de duración.

También analizó Rosende la situación particular de algunos futbolistas como Alberto Quiles, que acaba contrato y renovará automáticamente en caso de ascenso, pero que en principio no está dispuesto a seguir más temporadas fuera del fútbol profesional. “Quiere jugar en el fútbol profesional el año que viene. Si no estamos en el fútbol profesional, va a ser difícil que siga. Su deseo no ha enturbiado su educación, ni lo ha confundido por su situación contractual”, reflexionó.

Sobre los ocho movimientos en el mercado invernal, Rosende argumentó que “responden a tener los máximos recursos posibles para afrontar esta segunda parte de la competición sabiendo que va a ser exigente”. “Redondeamos la configuración con distintos perfiles que se ajustan a las necesidades que detectamos y de acuerdo con el cuerpo técnico decidimos cubrir en el mercado. Estamos muy contentos con el soporte del club a todos los niveles. Tenemos bastante satisfacción sabiendo la exigencia que es subir a Segunda”, añadió en su análisis.

Rosende explicó el motivo de la salida de Víctor Narro, cedido al Atlético Baleares, una operación sobre la que optó por no desvelar detalles económicos. “Él ve que aquí su participación no va a ser la mas importante y nosotros también lo vemos así. El Baleares lleva semanas pendiente de Víctor. Allí le aseguran protagonismo, es de allí y es un buen destino para él”, apuntó el secretario técnico.

También justificó Rosende la continuidad de Kuki Zalazar, silbado en Riazor: “Me gustaría que esos silbidos se convirtiesen en aplausos. Es un profesional de 10, integrado, muy querido, y esperamos que nos ayude mucho. Ojalá tenga ese gran partido que a la gente le anime a reconciliarse con el. Creemos que lo mejor es que esté con nosotros y nos ayude a subir porque tiene una gran capacidad”, añadió Rosende, quien aseguró que “no hay ningún problema con Trilli y su contrato”. “Pasó por momentos de dificultad y pensamos que tiene que recuperar el máximo nivel en el día a día y luego llevarlo al fin de semana”, zanjó el secretario técnico. Al joven lateral derecho le queda una temporada más de contrato y el Dépor trabaja para ampliarle “muchos años más”.