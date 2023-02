El Dépor rescata su ‘caña’ invernal

El Deportivo apuró hasta el último día del mercado de enero para completar su revolución con la contratación de Arturo Rodríguez, el quinto y último refuerzo blanquiazul que entró en esta ventana de fichajes cerrada el martes. En principio las novedades iban a ser “en el entorno de tres”, según el vaticinio inicial que hizo el presidente, Antonio Couceiro, tras la asamblea de accionistas del pasado 22 de diciembre, pero finalmente llegaron media decena de futbolistas: Lucas Pérez, Orest Lebedenko, Kike Saverio, Pepe Sánchez y Arturo Rodríguez. Un gran giro sobre la marcha en la configuración de la plantilla que contrasta con la estabilidad de los dos años anteriores, en los que el club solo fichó a un futbolista en enero, tanto el año pasado, con la llegada de Álvaro Rey, como hace dos, cuando Raí Nascimento fue el único jugador que llegó de fuera para ayudar en la segunda vuelta.

Desde que el Deportivo exploró por primera vez la ventana invernal de fichajes, en 1997, solo dos años superó las cinco contrataciones en enero. Fue en 2014, con seis fichajes, y en 2020, con siete, en ambos casos con el equipo en Segunda División. En 2014 se subieron en marcha Lopo, Salomão, Rabello, Sissoko, Ifrán y Toché para ayudar al conjunto de Fernando Vázquez a alcanzar el objetivo del ascenso a Primera. Seis años después, también en la categoría de plata, fueron siete los contratados en enero —Jovanovic, Uche, Keko Gontán, Çolak, Hugo Vallejo, Beauvue y Sabin Merino— como medida desesperada en busca de una reacción inmediata con la que evitar el descenso a Segunda B. Siete, más un octavo, Abdoulaye Ba, que firmó en marzo. Pese a la desastrosa temporada y a la agónica situación, el Dépor remontó y acarició la salvación, pero finalmente acabó despidiéndose del fútbol profesional en ese aciago 2020 tras un desenlace aún más doloroso por la injusticia competitiva derivada del caso Fuenlabrada.

En Segunda B el Dépor construyó un proyecto faraónico, con jugadores de superior categoría que en teoría iban a marcar diferencias, pero la fórmula no cuajó y el enero el club no tuvo margen de maniobra para buscar soluciones en el mercado invernal de 2021. Solo llegó el brasileño Raí Nascimento, más Villares y Rayco, promocionados desde el filial. El inicio de 2022 también fue tranquilo, con Álvaro Rey como única apuesta, aunque meses después, en abril, el Dépor firmó a Antoñito para la recta final de liga y el play off. El andaluz renovó el pasado verano y continúa actualmente en la disciplina blanquiazul, ganándose primero la confianza de Borja Jiménez y ahora la de Óscar Cano, que lo prefiere antes que a Trilli en el lateral derecho.

Con los cinco recién llegados, el Dépor pescó un total de 52 jugadores en los meses de enero. Una larga lista que inauguraron en 1997 Nuno, Hélder, Flavio y Renaldo. Justo un año después llegó un histórico, Lionel Scaloni, junto a otros tres que ofrecieron un rendimiento mucho más discreto: Hadji, Abreu y, sobre todo, Manteca Martínez. Desde entonces, el Deportivo tardó siete años en volver a fichar en enero. Lo hizo en 2005, con Coloccini, un gran acierto. En 2006 llegaron Arizmendi y Paco Gallardo, y en 2008, el sueco Wilhelmsson, quien se echó al equipo a sus espaldas para protagonizar una segunda vuelta más que notable. La lista de fiascos invernales, con Renaldo y Manteca a la cabeza, es larga, y tiene a Álvaro Rey como último ejemplo, pasando por los Pepe Sand, Kakuta, Krohn-Dehli, Muntari, Íñigo López o Beauvue, entre otros refuerzos de enero con un papel gris en Riazor.