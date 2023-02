Pepe Sánchez asumió ayer la responsabilidad del gol que encajó el Deportivo en el tiempo añadido del partido del domingo en San Fernando que supuso el empate final. El central incorporado en este mercado de enero debutó en esos últimos minutos y reconoció su error en el marcaje en ese saque de esquina en el que los locales consiguieron la igualada. “Es culpa mía. Lo admito y son cosas que pasan en el fútbol”, indicó el defensa cedido por el Granada durante su presentación, ayer en Abegondo.

Pepe adelantó que está dispuesto a aceptar el papel que le reserve el entrenador en estos meses que formará parte del equipo. “El rol que me toque, ya sea titular, suplente...”, indicó acerca del protagonismo que aguarda. “Siempre voy a dar lo mejor de mí. En el rol que me toque voy a dejar lo mejor de mí”, aseguró. El central, uno de los cinco refuerzos del club en el mercado de invierno recién finalizado, también resumió cómo fue su fichaje y sus primeras horas con el Dépor: “Fue un poco con mucha prisa. Me avisaron que estaba todo cerrado. Estaba súper ilusionado de venir aquí. Fui a Cádiz, llegué y entrené”.