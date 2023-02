El Deportivo logró una trabajada victoria contra el Mérida en un partido en el que se mostró muy espeso y sin soluciones para atacar la defensa rival. El técnico blanquiazul, Óscar Cano, destacó que el apoyo de los aficionados en Riazor —casi 20.000— fue determinante para paliar la incomodidad de sus jugadores y piropeó a Yeremay: “Es un jugador distinto, de los que realmente gustan”. “Tengo que decir una cosa importante. El equipo al no estar cómodo, ha sido vital la ayuda de la gente. Han generado un clima que era muy difícil de soportar para el rival. Aún no estando fino, uno tenía la sensación que podía llegar la acción del gol. La hemos tenido con Antonio, Quiles, Max... Al final con la ayuda de ellos hemos podido sacar los tres puntos, que es lo más importante. Todo en lo que nos hemos podido equivocar, trataremos de corregirlo”, manifestó Cano tras el encuentro.

El entrenador deportivista defendió que el equipo entró bien al partido, pero la incomodidad fue en aumento a medida que se fallaban ocasiones. “Hicimos un buen arranque de partido, con varias ocasiones a balón parado. Creo que es Olabe el que remata al larguero, luego la tiene Pablo... después no nos sentíamos cómodos. Así ha sucedido hasta la última media hora. En la última media, hora, asumiendo riesgos, nos hicimos acreedores a ganar. La semana pasada decíamos que habíamos encajado un gol en el último suspiro. Ya dije, cuando uno arriesga, ellos han podido marca el 0-1 y nosotros estuvimos la de Mario y la última acción que nos ha dado la victoria”, resumió.

Los cambios terminaron siendo determinantes, especialmente la entrada de Yeremay y Soriano. “La de Mario y la de Max. Buscábamos nueva energía. No había profundidad. Cuando Lucas se acerca a los jugadores con el balón, necesitaba alguien que fuera al espacio. Ya veíamos que nos iban a dejar ir por fuera. Con Peke [Yeremay] ya íbamos a tumba abierta. Teníamos tres jugadores en la última línea, uno de ellos Villares. Buscábamos dos o tres acciones y él que es muy hábil en espacios reducidos nos pudiera dar. Estoy contento por él. Es un chico que ha madurado mucho, pero yo también me voy encontrando en su evolución un Peke mucho más maduro. Se está haciendo un hombre. Tiene un programa que lleva a cabo, que se esfuerza”, indicó sobre el joven canario.

Óscar Cano insistió en la evolución mostrada por Yeremay en las últimas semanas. “La sensación que todos tenemos, incluido yo, es que si los sacas a falta de 10 minutos y puede hacer una, no vamos a lo cuantitativo, pero muchas veces el fútbol no va a así. Jugó ante Unionistas no estuvo fino, en Badajoz tampoco, pero en la Cultural sí. Es un jugador de los que ya quedan pocos. La forma en la que se intentan enseñar, si es que se puede enseñar el fútbol, está eliminando aquellos jugadores que tienen ese mano a mano, ese desparpajo, esa necesaria desobediencia. Peke forma parte de ese tipo de jugadores que consideramos básico y hace daño a los rivales. Quizá haya sido injusto darle menos minutos, pero hay que tener paciencia porque es un jugador distinto, de los que realmente gustan y el primero a mí. Repito, está en una edad en la que creo que si sigue así se va a hablar mucho de él”, reflexionó el entrenador deportivista.