El final abrupto de la relación entre el Dépor y Gorka Santamaría sigue su curso y, tras no llegar a un acuerdo en el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) después de recibir el futbolista una carta de despedido el pasado 31 de diciembre, la resolución se encamina a un juicio en el que ambas partes defenderán sus posturas, según fuentes cercanas al jugador vasco. Siempre existe la posibilidad de que lleguen a un acuerdo amistoso antes de sentarse todos ante la Justicia para dirimir la cuantía del finiquito, pero de momento no se han producido más contactos ni avances significativos tras ese encuentro que obliga la ley en el ya citado SMAC.

Después de los despidos y la amenaza del ERE en el verano de 2021 con el que el Dépor aligeró una plantilla del fútbol profesional pensada para estar solo un año en Segunda B, el club coruñés no ha dejado a un lado este tipo de solución para los jugadores que no cuentan y que necesita que dejen una ficha libre para dar cabida a una nueva contratación. Fue así con Gorka Santamaría y así con Héctor Hernández el pasado verano ante la falta de acuerdo entre las partes implicadas en la negociación. No es norma, porque en cambio hace algo más de una semana se dio salida a Borja Granero de su etapa en A Coruña y lo hizo acordando una rescisión con el Deportivo. El central valenciano, que había llegado del Extremadura, ya había renegociado a la baja su sueldo y ampliado el fin de vinculación una temporada, de la que 2021-22 a las 2022-23. Con el zaguero, al que gran parte de la plantilla colmó de elogios tras su salida, sí pudo llegar a una entente.