El gol de Pablo Martínez que anhela celebrar Riazor

“Un día entrará”, escribía Pablo Martínez con una sonrisa y cierto lamento cuando interactuaba el pasado domingo en sus redes sociales con el deportivismo tras la victoria in extremis ante el Mérida (1-0). El desenlace suponía un alivio, pero el francés, ya el líder absoluto de la defensa para Óscar Cano, aún le daba vueltas a esas cuatro ocasiones falladas en la primera parte. Todas a balón parado, todas imponiéndose a su marca en los saques de esquina y todas que se iban fuera por poco o que se encontraban con la manopla de Juan Palomares. Y no era la primera vez, sobre todo, en el estadio de Riazor. Cabezazos, disparos desde la frontal en arrancadas llenas de carácter. No llegaron los goles y sí los gestos de desesperación en un futbolista que gusta a la grada hasta por su expresividad. La afición, paciente con él, sabe que en breve celebrará ese tanto que todos desean.

Es un gol que Pablo Martínez lleva esperando mucho más tiempo del que lleva con la camiseta del Dépor. No son solo cinco meses, son tres años. De hecho, su último tanto es del 1 de febrero de 2020 cuando batió al Mónaco con la zamarra del Nimes en la Ligue 1, competición en la que marcó su tope en la campaña 2018-19 con el Estrasburgo al lograr tres. Desde entonces (2020) no ha podido perforar la portería rival, aunque también es cierto que la temporada 2020-21, en la Ligue 1 con el Nimes, la pasó casi en blanco por un par de lesiones, una grave de rodilla. Solo disputó siete partidos y dejó de jugar en noviembre de ese ejercicio. Pablo Martínez espera desquitarse en breve y, de paso, dar un poco de aire a los delanteros y centrocampistas del Deportivo en su responsabilidad ofensiva. Ni Lapeña ni Jaime ni Antoñito han marcado. Tampoco Trilli o Lebedenko, con menos minutos. Solo Raúl batió al meta del Mérida en la primera vuelta. A la espera de los goles, Pablo Martínez empieza a acumular confianza y minutos. Suma ya 1.288 en quince duelos, a solo 22 de los 1.310 de Jaime, y a algunos de más de Lapeña que ha disfrutado de 1.578, pero que no está jugando.