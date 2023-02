Arturo Rodríguez, nuevo jugador del Deportivo, afirmó en su presentación con el conjunto gallego que "no se le puede decir que no".

El delantero fue fichado el último día del mercado invernal y su debut podría producirse el próximo domingo al mediodía ante su exequipo, el San Sebastián de los Reyes.

"El final del mercado fue un poco locura. El día antes de que acabara el plazo llamaron a mi representante, le dijeron que querían cubrir la plantilla con un jugador de mis características. Todo fue muy rápido, tuve el shock de moverte el último día, pero a un club como el Dépor no se le puede decir que no. Para el Sanse mi salida era un dolor de cabeza, pero se portaron muy bien conmigo", declaró.

Arturo explicó que el "destino es caprichoso" y ahora puede "debutar" contra los que hasta hace unos días eran sus compañeros después de haberse perdido por sanción (la arrastraba de su etapa en el San Sebastián de los Reyes) el partido con el Mérida el pasado fin de semana.

"El Sanse es un equipo muy competitivo, que ha salido del bache negativo, que está con mucha confianza, con varios jugadores en un momento muy bueno, e intentará ser incómodo en casa como en la primera vuelta. Cuando defiende bien es muy difícil marcarle", indicó.

En el equipo madrileño jugó todos los partidos hasta su salida, pero en el Deportivo tendrá la competencia de Lucas Pérez, Alberto Quiles y Max Svensson.

"Por suerte he vivido casi todos los escenarios y sé que va a haber minutos para todos. Vengo a ayudar en lo que se pueda y jugar lo máximo posible. Lucas está fuera de categoría", advirtió.

En A Coruña Arturo se encontrará con una afición a la que elogió hace años en una visita que hizo a Riazor en el fútbol profesional. "No me acordaba de esos tuits de hace diez años pero es una afición que siempre me ha llamado la atención. Ahora vivirla en casa va a ser una emoción muy grande", dijo.