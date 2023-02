Óscar Cano echó mano de Arturo Rodríguez y Diego Villares a falta de un cuarto de hora para el final en busca de soluciones desde el banquillo. Dos cambios, más el obligado de Adrián Lapeña, que entró por los problemas físicos de Jaime Sánchez. Al técnico del Dépor le quedaron dos sustituciones por realizar, pero prefirió no utilizarlas, ni siquiera para dar unos minutos a Yeremay Hernández, que venía de exprimir el poco tiempo que tuvo frente al Mérida forzando el penalti que Alberto Quiles transformó para que los tres puntos se quedaran en Riazor en la anterior jornada. Preguntado por los motivos por los que no dio entrada al joven canario, contestó lo siguiente: “Porque sus compañeros estaban haciendo un gran partido. ¿Dónde lo pones? Si quieres mantener dos puntas y los dos extremos están jugando bien, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos de lateral izquierdo? ¿ Lo ponemos de central?”.

El andaluz también respondió con una pregunta al ser cuestionado sobre su decisión de no realizar las cinco sustituciones. “¿Y por qué hay que hacer los cambios? Los cambios son una posibilidad que te da reglamento, no una obligación”, argumentó Cano, contento con lo que estaban haciendo los futbolistas que tenía en el campo. “Quiles es el máximo goleador, queríamos mantener dos delanteros [Lucas y Arturo], y por la izquierda las incursiones de Lebedenko nos daban profundidad y Mario [Soriano] ha hecho un partido sensacional. Lo que no podemos es poner a doce jugadores o quitar a uno de primera línea para poner un extremo más. Hay que hacer las cosas con coherencia, con lógica. Hemos visto que con dos [cambios] era suficiente y no hicimos más. Otras veces agotas los cambios, pero es una posibilidad del reglamento, no una obligación”, recalcó en su argumentación.

Sobre el desarrollo del encuentro en Matapiñonera, Óscar Cano cree que el Dépor “compitió bien” frente al Sanse y lamentó que el colegiado Pozueta Rodríguez no viera los “dos o tres penaltis claros” que, a su juicio, hubo en el área del Sanse. “Dado el contexto que nos hemos encontrado, con un rival que venía con buena dinámica y se hace fuerte en casa, he visto al equipo que ha competido. Hemos tenido un muy buen inicio de partido y después poco a poco las fuerzas se han ido igualando”, relató antes de referirse a esas jugadas polémica. “Hay dos o tres acciones en el área del Sanse que nos dicen los chicos que son penaltis claros, sobre todo unas manos que a nosotros sí nos señalan el día del San Fernando, y el San Fernando hace el primer gol de un penalti similar. Y luego Mario y Antoñito me dicen que hay dos penaltis flagrantes”, aseguró el entrenador del Dépor.

“A mí me ha gustado el equipo en cuanto a que ha competido bien. Evidentemente, no podemos estar satisfechos porque el objetivo es sumar siempre de tres en tres, pero no hemos sufrido tantas ocasiones como otras veces. Creo que en el arranque de la primera parte hemos merecido hacer algún gol y, sobre todo, hay un par de acciones que nos tocarán a favor, porque los árbitros son humanos y se pueden equivocar, que pudieron decantar el marcador a nuestro favor”, insistió Cano, tranquilo pese a la nueva situación clasificatoria, a cuatro puntos del líder, el Alcorcón. “Nos vamos a dejar puntos todos”, zanjó.