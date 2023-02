El Deportivo, un equipo sin rachas

Ni arrolla ni se hunde. El empate del Dépor ante el Sanse y esa dualidad casa-fuera confirman que le está costando una barbaridad al equipo coruñés coger una velocidad de crucero en esta Primera Federación. Un día gana, otro empata y otro pierde; en casa se multiplican las victorias y a domicilio escasean. Una marcha en zigzag que le ha impedido enlazar una serie de resultados victoriosos y que le ha salvado también de entrar en algún agujero negro en este campeonato, como sí le ha ocurrido al Racing o al Córdoba. El Dépor es el equipo antirrachas, lo cual alimenta esa sensación de que va siempre encasquillado en liga.

Los tres partidos seguidos que ganó a Racing, Ceuta y Unionistas es su tope en las 23 jornadas disputadas. Su racha de encuentros consecutivos sin perder tampoco va mucho más allá y, curiosamente, se produjo en las primeras fechas con Borja al mando. Balompédica Linense, Mérida, Pontevedra, Celta B y Talavera (tres victorias y dos empates) fueron entonces incapaces de doblegarle.

Estas cifras están por debajo de los cinco victorias consecutivas que lograron Castilla, Córdoba o Linares y de las que cuatro de Alcorcón y Racing. Más llamativos son los 17 duelos sin perder que acumula el Castilla, casi una vuelta entera, tras el del fin de semana en el Nuevo Arcángel. Le siguen a distancia el Racing y el Talavera con nueve y el Alcorcón y el Mérida con ocho. Algunos de estos conjuntos no están ni siquiera en la pelea por estar arriba, en una realidad diferente a la Dépor, pero de momento se muestran con mayor fuerza para prolongar sus rachas.

Esta capacidad para imponerse semana sí y semana también y para ser imposible de doblegar por sus adversarios sí que fue lucida por el Dépor en el primer tramo del pasado ejercicio, el que le colocó con 46 puntos en las 20 primeras jornadas. Entonces se pasó doce partidos sin perder, al que habría que añadir un décimo tercero por la incomparecencia del Extremadura. No solo eso, también fue capaz de hasta en tres ocasiones enlazar cuatro triunfos seguidos, momentos en los que forjó un liderato que acabó perdiendo o en los que buscó recuperarse antes del play off de ascenso en Riazor. No se lanza ni parece imparable, tampoco puede estar mucho tiempo alejado de las victorias. El Deportivo es el único equipo del Grupo I de Primera RFEF que no ha perdido dos partidos de manera consecutiva. Es una condición que comparte con los dos conjuntos que le preceden en la tabla, el Alcorcón y el Castilla. Hace un año cayó hasta tres veces seguidas en febrero. Esta temporada Racing y Córdoba llegaron a sumar cuatro. Rachas que el Dépor, para bien o para mal, nunca acumula.