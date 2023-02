Los Acuña, estirpe de Xanetas

Son los descendientes de una de las grandes leyendas de la historia del Deportivo, Juan Acuña Naya. Mítico portero, pero para ellos sobre todo padre y abuelo, “el mejor”. Hoy se cumplen 100 años de su nacimiento, un 14 de febrero de 1923. En 2001 los dejó, pero sigue vivo en su recuerdo. En el de su hija, Mari Carmen Acuña Real (75 años), y en el de los cinco nietos que pudieron disfrutar de “aquel hombre grandón y con voz muy fuerte que era el abuelo”: Mónica (54), Juan (52), Daniel (46) y Patricia Acuña Vázquez (45), hijos del también desaparecido Juan Acuña Real, más Cuqui Lamas Acuña (46), la más futbolera de todos y una fija en Riazor. “Empecé a ir al estadio con el abuelo, a los 12 años, y desde los 14 soy socia”, relata Cuqui mientras acompaña a su madre, Mari Carmen, a la cita con sus primos en la estatua dedicada a Xanetas en Manuel Murguía, donde aún lucen las últimas flores que Cuqui depositó en memoria de su abuelo, como suele hacer cada vez que el Dépor juega en Riazor.

La hija y los nietos juntos para una reunión familiar a la que también se suman dos de los cuatro bisnietos del mítico guardameta: Pablo (7 años), hijo de Cuqui; y Mateo (13), hijo de Juan. “¿Quién fue el bisabuelo?”, le pregunta su madre al más pequeño. “El mejor portero de la historia del Deportivo”, responde sin dudarlo mientras juega con un balón luciendo orgulloso la camiseta del equipo coruñés.

Todos juntos al pie de Riazor, donde Mari Carmen recuerda su llanto de pequeñita, hace más de 70 años, por querer estar junto a su padre futbolista los días de partido. “Lloraba porque quería estar con él en el campo. Él se ponía nervioso y por eso no me llevaban al fútbol”, relata la hija del mítico portero, que destaca su fidelidad a A Coruña y al Deportivo. “Lo querían llevar a Madrid, a Barcelona, a México, a Estados Unidos... y él siempre dijo que no. Aquí nació y aquí quiso vivir y morir. Y su féretro, envuelto con la bandera del Deportivo. Lo pidió y así se hizo”, narra emocionada. “Cada Navidad recibía una postal de felicitación del Real Madrid, tenían mucho interés en ficharlo —apunta Mónica— pero él nunca quiso moverse de aquí”.

Asiente Cuqui, que recuerda las palabras de su abuelo para explicar ese amor incondicional que sentía por la ciudad y el club de su vida: “De mayor, una vez le preguntaron que por qué no se fue al Madrid. Respondió que porque no tenía mar. Entonces le dijeron que Barcelona sí tenía mar, y que tampoco quiso ir. Y mi abuelo respondió que sí, pero que ese mar no era como el de Coruña”. Un ejemplo del “sentido del humor” de Xanetas, un hombre “muy bueno, generoso y familiar, que siempre trató de ayudar a los demás, muy de su gente, de su Ciudad Vieja”, pero a la vez “con un carácter fuerte”, describe Mónica. “No le hicieras ni una porque, si no, estabas crucificado —recuerda Cuqui con una sonrisa—. Y no le hablaras mal de Coruña o del Deportivo, eso nunca”. “También tenía su genio, su temperamento”, coincide Mónica, que enlaza ese “carácter” de su abuelo con “su forma de parar”. “Se nos narraban sus salidas de puños muy salvajes y la lesión que tuvo de clavícula”, añade la mayor de los cuatro hermanos Acuña Vázquez, profesora de Historia. Tras colgar las botas también fue feliz en su otra portería, la de la empresa Petroliber, en la actual refinería. “Ese sí que fue su mejor fichaje”, asegura su hija Mari Carmen.

Sin trofeo y sin calle, una promesa incumplida

Inolvidables “aquellas reuniones familiares alrededor de la comida, con mucha risa y algarabía” porque a Xanetas “le gustaba mucho comer bien”. “Que no faltara de nada en la mesa”, narra Mónica al recordar lo mucho que todos disfrutaban del abuelo. También, por supuesto, en Riazor cada año con motivo del Trofeo Juan Acuña, cuya última edición se disputó en 2007: “Íbamos al palco de autoridades, con nuestro abuelo, a su trofeo. Si para nosotros era un orgullo, imagina para él”.

Lamentablemente, ese torneo se ha perdido y no es la única cuenta pendiente con Acuña. En 2003 Cuqui escribió una carta al entonces alcalde, Francisco Vázquez, para proponerle que el Ayuntamiento dedicara una calle a la figura de su abuelo. La respuesta del regidor fue afirmativa, en forma de promesa, todavía incumplida 20 años después.