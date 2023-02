Luis Rubiales se refirió en un desayuno informativo de Europa Press en Madrid al futuro de la Primera RFEF, que podría cambiar su formato actual, y advirtió que "si hay alarma es porque hay quien quiere venderlo así". "Nació como una categoría experimental, no se engañó a nadie y si funcionaba, bien, y si no, se volvería en tres o cuatro años al modelo anterior. Todos los clubes están informados y quien vea en esto una alarma no está trasladando la verdad", remarcó.

Un grupo de 16 clubes pide más tiempo para negociar el modelo de Primera RFEF El exjugador se mostró crítico con que 16 clubes hayan "filtrado" una carta cuando ellos se comunican con los equipos "antes que con nadie" y aseveró que su organismo "no intenta implantar" nada. "Lo que no podemos hacer es poner 'veintitantos millones para 40 clubes y que generen deuda, no lo podemos consentir. Hay diferentes opciones sobre la mesa y antes de acabar la temporada se tomará una decisión, pero digo para la temporada que viene", explicó. Órdago de la Federación a los clubes para aprobar su modelo de Primera RFEF En este sentido, confirmó que ya se ha producido una votación entre los clubes y que "es falso que 20 estén en contra del control económico". "La inmensa mayoría está a favor y que sea la RFEF la que lo implante. Nuestra obligación es la de escuchar a clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros", resaltó el mandatario.