Y el ‘soccer’ reclutó en la Torre

“Cada vez hay menos reticencias y las familias se animan. Es una gran oportunidad para todos estos chicos”, razona el excentral del Dépor que estos días hace de anfitrión de entrenadores de las universidades de Southwest Mississippi, Heartland, Hardford, Northeast Nebraska, Missouri, Mount Royal y Bryan. “Muchos (jugadores) vienen de grandes canteras y cuando salen y no enganchan en el fútbol profesional o muy cerca, ya ven que todo va a ser diferente y prefieren aprovechar estas ofertas. Pueden estudiar, aprenden un idioma y por un tiempo se siguen sintiendo profesionales, porque las instalaciones y las atenciones de estos centros hacia ellos son increíbles”, razona. Asegura que un tercio de los que acuden a estas pruebas “se irían ya”, otro tanto “tienen algún miedo o duda” y el resto vienen “por ver”, por conocer el proceso.

Este camino ya lo han emprendido futbolistas de los últimos años de la cantera del Dépor como Javi Armas, Mario Vázquez, Nacho Díaz o Mauro Figueroa. Fue una senda que hace unos años abrió, aunque en otro estatus, el fabrilista Pol Calvet, que acabó siendo drafteado. Cada día gana más adeptos.

La ecuación es sencilla. Ofrecen una beca completa o parcial a cambio de estudiar y militar en el equipo de soccer con la contraprestación de, como máximo, cuatro años para perfeccionar un idioma y sacarse una carrera. “Aún hay mucho desconocimiento, pero es una oportunidad de vida. El fútbol crece y crece allí, sales con un título...”, relata Josep Silvestre, castellonense y entrenador de la Bryan University, que aspira a contratar “dos o tres” futbolistas en estos dos días de pruebas en los campos de la Torre. Su centro ofrece becas en su mayoría “completas”, aunque hay más modalidades.

A ser uno de los elegidos aspiran el grueso de futbolistas que se inscribieron en la preselección que militan en Ural, Montañeros, Calasanz, Imperator, Orillamar o Victoria, entre otros. Precisamente, en este último club de Preferente juega Sergio Padín, formado en parte en las divisiones inferiores del Dépor. Padín lleva tiempo acudiendo a estos test, algunos en Madrid, por el que llegan a cobrar a los jóvenes hasta 1.000 euros y que en A Coruña es gratis y al lado de casa. No se terminó de lanzar entonces por el COVID y porque no le convencieron las propuestas. Ahora parece seguro de emprender una experiencia que anhela que “sea brutal” y “más profesional”.

Uno de los centros donde podría acabar es en el Southwest Mississippi Community College en el que entrena como ayudante Iván Bastida. Suele acudir a fichar a Argentina y es esta su primera vez en España. Mientras se afana en las gradas de la Torre en tomar notas de lo que ve sobre el césped, revela que viene buscando “algún defensa central y un 10 que ayude al delantero”. Se marca, como máximo, “tres” incorporaciones en estas jornadas. Su universidad ofrece “becas parciales” de dos años que cubren la matrícula. El alojamiento y la comida a asumir lo cifra en unos “4.100 dólares al año”.

La tarde del martes fue el primer contacto, el miércoles sigue el examen y en un mes los afortunados pueden conocer un futuro que les cambiará la vida. Tras la primera experiencia de hace un año para toda Galicia, esta es la primera expresamente coruñesa y que también acoge a chicas. Tiene ánimo de continuidad en el tiempo y de ser ampliada a otros deportes. “Tenis, golf o baloncesto... Depende de las necesidades de las universidades”, vaticina Adrián López.

Sergio Padín, jugador del Victoria: “Quiero compaginar estudios y deporte y allí es más profesional; puede ser brutal”

Sergio Padín estuvo desde infantiles hasta cadetes en la cantera del Deportivo y ahora, a sus 20 años, es futbolista del Victoria en Preferente, pero quiere ir más allá: labrarse un futuro en el que pueda compaginar estudios y esa pasión que aún tiene latente por el fútbol. Acudió por eso a las pruebas de ayer que continúan hoy en los campos de la Torre. Su motivación es clara. “Es el fútbol, es el idioma, es acabar teniendo una carrera... Me gustaría tener todo y en Estados Unidos con estas becas te ayudan”, razona un futbolista que ya antes de la pandemia acudió a alguna prueba de selección y tuvo ofertas para marcharse, pero entre las limitaciones por el COVID y alguna reserva que tenía de “lanzarse al río” lo acabó posponiendo. Ahora ya está prácticamente decidido. “Creo que puede ser brutal. Allí las instalaciones son top. Tienes tu taquilla, tu vestuario, tus fisioterapeutas... Es todo mucho más profesional y eso siempre te anima”, asegura. Solo queda convencer a algunos de los entrenadores de las ocho universidades de Estados Unidos y Canadá que le siguieron ayer y consultar con la almohada la decisión final: “Siempre hay que pensarlo bien, hablar con la familia, porque no es algo fácil, pero no tengo ningún miedo ni ningún reparo”.