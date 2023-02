Jaime Sánchez lanzó esta mañana un mensaje tranquilizador sobre la lesión en el tendón de Aquiles derecho por la que tuvo que pedir el cambio el pasado domingo en Matapiñonera. “Es una inflamación en el tendón, nada grave. Estoy pendiente de evolución y trabajando con los fisios y el readaptador para estar cuanto antes. Para nada está descartado que pueda estar para este fin de semana. Ojalá pueda estar ahí para ayudar al equipo”, deseó el defensa antes de la sesión de esta mañana en Abegondo.

En cualquier caso, no forzará para jugar en Talavera el domingo (12.00 horas) si tiene molestias. “Lo más importante es el equipo. Si no estoy al 100%, lo comentaré al míster y decidirá él. Lo importante es que ganemos. Buscaré el bien de todos, no solo el mío. Si puedo estar porque estoy bien, perfecto, pero si no es así, lo comentaré y si juega otro compañero, estupendo también. Espero que ganemos y ya está”, zanjó.

Jaime reconoce los problemas que el Dépor está teniendo a domicilio, donde está obligado a mejor el rendimiento y los resultados para aspirar a la primera plaza, la del ascenso directo. “Para quedar primeros también hay que ganar fuera de casa”, apuntó el central, que valora la adaptación del equipo a campos en malas condiciones, como el del Sanse el pasado fin de semana, apostando por un fútbol más directo y menos vistoso. “Ojalá podamos hacer el juego que nosotros nos sentimos más cómodos pero estamos trabajando también para hacer el juego que haga falta en cualquier campo”, afirmó.