A Ian Mackay, coruñés y formado en la cantera deportivista, estaría encantado de que la presencia de jugadores de Abegondo fuera masiva en el primer equipo, pero al mismo tiempo destacó que las prioridades del club son otras en estos momentos. "Como coruñés y deportivista, me gustaría que el Deportivo estuviera lleno de canteranos y coruñeses", afirmó esta mañana.

La victoria ayer del Juvenil A en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Villarreal ha vuelto a abrir el debate sobre la escasa presencia de canteranos en la primera plantilla a pesar de las excelentes generaciones de juveniles que ha tenido el club en las últimas temporadas. Mackay indicó que el ascenso es la prioridad, aunque insistió en que le gustaría que la presencia de futbolistas formados en Abegondo fuera la mayor posible. "Estamos en un momento en el que el club está en una categoría que no es la suya. Vamos a ir paso a paso, conseguir el ascenso, porque lo primordial ahora mismo es que el Depor esté en el fútbol profesional cuanto antes. Mi deseo personal es que fuera con gente de la cantera y de aquí", reflexionó.

El portero también se refirió esta mañana al rendimiento del equipo, especialmente fuera de casa después del empate contra el Sanse y antes de visitar este domingo (12.00 horas) al Talavera. "Es un poco frustrante", admitió sobre el rendimiento lejos de Riazor. "En casa somos dominadores, llevamos el peso del partido… y fuera de casa nos está costando mucho llevarnos los tres puntos. No estamos todo lo a gusto que nos gustaría. ¿Explicación simple? Ojalá la supiera para ponerla encima de la mesa y darle la vuelta. Diga lo que diga va a sonar a excusa. Sabemos los campos a los que vamos, no los riegan y nos perjudican, pero no podemos ponerlo como excusa", argumentó.