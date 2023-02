Edu Sousa es un ejemplo de profesionalidad, de trabajo y de seriedad, un jugador muy de equipo y un chico sensato y muy familiar. En Talavera dejó un recuerdo muy bueno. Nunca tuvo una salida de tono y en momentos muy difíciles siempre estuvo al frente y siempre dio la cara. Lo traté antes de ser presidente, cuando hacía de enlace entre la plantilla y la directiva en aquel momento. El club estaba en una situación muy mala tanto económica como organizativamente e intenté poner un poco de orden dentro de lo que se podía.

Tuvimos bastante trato, porque además era uno de los capitanes y siempre estuvo muy predispuesto para los acuerdos que hubo con la plantilla hace dos temporadas, el año de la pandemia. Alguna vez echamos mano tanto él de mí como yo de él. Teníamos mucha confianza. Yo solo puedo hablar bien de Edu, por su profesionalidad y su saber estar.

No me sorprendió que el Deportivo lo repescara en verano. Salió de allí, es muy buen portero y sabía que él quería volver. Si el Deportivo se fijó en un portero como Edu, yo estoy encantado de que él sea feliz y disfrute de su casa. Es un gran portero, me gusta mucho, con los pies me parece uno de los mejores de la categoría. Y siempre busca el bien del equipo por encima de todo. Recuerdo que en algunos partidos Miño le quitó el puesto y siempre siguió remando a favor. En Talavera lo quieren mucho y aprecian mucho su trabajo y la profesionalidad que tuvo con nosotros.

El domingo contra el Dépor se va a vivir un gran ambiente en El Prado. Eso es lo que buscamos desde que llegué a la presidencia del club, que esto sea una fiesta para Talavera, para la ciudad, para el club y para todos los aficionados. El fútbol lo debemos vivir de esta manera, que llegue el domingo a las doce y podamos disfrutar las dos horas del partido con nuestra familia y nuestros amigos de un encuentro bonito, sin incidentes, y ojalá podamos disfrutar también con una victoria del Talavera.

Estamos en línea ascendente. Hemos mejorado muchísimo, como equipo creo que los rivales ya nos respetan de otra manera. No somos ese ascendido administrativamente, sino que los demás ya saben que somos un equipo que no suele perder, que si pierde es por la mínima, y que lucha siempre. Afrontamos el partido con mucho respeto al Dépor y a lo que representa, pero también con muchas ganas de que llegue y que se queden los tres puntos en Talavera porque nuestro objetivo es salvarnos y en casa tenemos que amarrar todo lo que podamos.