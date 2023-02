Contra el “conformismo” y los números

El Deportivo afrontará mañana (12.00 horas) otro de esos partidos que se le atragantan, a domicilio y frente a un rival incómodo. El Talavera volverá a medir el nivel de los blanquiazules, que la semana pasada cosecharon un empate gris contra el Sanse que se dio por bueno. Aquello sonó a conformismo, pero ayer el entrenador deportivista, Óscar Cano, se revolvió contra eso. “De conformistas tenemos poco”, aseguró.

El técnico argumentó que en determinadas ocasiones los análisis se ven condicionados por “detalles”. “Soy muy respetuoso con la opinión de la gente, pero no soy un entrenador conformista. He sido el primero en decir que cuando ganábamos fuera había cosas que no me gustaban. Pero el otro día hay situaciones... Un agarrón a Antoñito que ni se vio en las cámaras porque se fue la señal. Si luego lo marca Quiles, ¿qué estaríamos diciendo? Hay detalles que cambian demasiado la opinión que tenemos de las cosas”, reflexionó Cano.

El técnico insistió en esa idea y en la necesidad de mejorar los resultados lejos de Riazor para alcanzar el objetivo del ascenso directo. En ese sentido, tampoco pueden conformarse con sumar de uno en uno fuera de casa. Cano, sin embargo, destacó que el equipo había dado un paso adelante la semana pasada en San Sebastián de los Reyes con un planteamiento diferente. “Los partidos se preparan desde las alineaciones. Poner unos jugadores ya tiene que ver con un estilo. No somos inmovilistas, tratamos de hacer el equipo lo más competitivo posible. Esta competición es muy difícil, no puedo estar satisfecho porque no se gana fuera de casa, pero hay que poner en valor lo que se ha hecho bien. Ante el Sanse sentí que el equipo fue mucho más estable en situaciones defensivas y el siguiente paso tiene que ser ganar, no nos podemos conformar con ir punto a punto fuera de casa”, reconoció. Los números así no le valdrían al Deportivo para alcanzar la primera posición y Cano es consciente de ello. “Hay mucha diferencia entre lo que ocurre en casa y lo que sucede fuera. No veo frustración, pero sí una obligación que nos imponemos porque si la liga sigue así, la media inglesa no nos va a dar para llegar al objetivo”, advirtió el técnico deportivista.