“Lucas es un rival más, aunque si viene de Primera cojo no será”

Gabriel, Biel, Ribas (Palma de Mallorca, 1985) decidió esta temporada exprimir un poco más en Talavera una carrera de casi dos décadas. Campeón de Europa sub 19 en 2004 con la generación de Sergio Ramos, Raúl Albiol o David Silva, el portero acumuló temporadas en Segunda División en las filas del Salamanca, donde coincidió con Óscar Cano, y del Numancia. Ya retirado, este verano recibió la llamada del Talavera y se ha convertido en una pieza fundamental en el conjunto manchego en busca de la permanencia. Imbatido durante más de 600 minutos este curso, mañana (12.00 horas) desafiará a los delanteros del Deportivo.

El Talavera no pierde en casa desde noviembre y reciben a un Dépor con dudas lejos de Riazor...

Los dos necesitamos los puntos, diría que más nosotros que ellos, pero cada uno se juega lo suyo. Buscamos objetivos diferentes, pero salimos con la ventaja de nuestro campo. Sabemos que va a ser difícil, porque el Dépor es un gran equipo, pero con nuestras armas a lo mejor podemos dar algún susto.

Solo han perdido dos partidos de los últimos doce después de un inicio muy complicado, ¿qué ha cambiado?

Hemos dado un cambio bastante importante con el nuevo entrenador y hemos hecho una remontada bastante importante, que no es nada fácil. Desde el primer momento empezamos a creer con trabajo y con ilusión. Sabíamos que haciendo las cosas medianamente bien y con porterías a cero íbamos por lo menos a recortar puntos, no sé si a salvarnos, pero sí a recortar puntos.

Además ayudó con una racha de imbatibilidad de más de 600 minutos hasta finales del mes de enero...

Vine para eso. La racha del equipo acompañó con el buen hacer del portero y es verdad que he estado bastante bien. Puedo estar mejor o peor en los partidos, pero por ilusión, trabajo y ganas de sacar esto adelante no me gana nadie.

Llegó con la temporada ya iniciada, después de que la Federación repescara al Talavera por la expulsión del DUX Internacional de Madrid...

Yo estaba en mi casa ya retirado, no tenía pensado seguir. Tenía otros retos, otros objetivos, pero el Talavera había estado en contacto conmigo hace dos años y el entrenador también me conocía. Volvieron a contactar conmigo a través del presidente y me convencieron. Vivo en el sur de Madrid y me viene bien, voy y vengo cada día de Madrid a Talavera y no es tanta paliza como uno piensa. Decidí seguir y ya veremos el año que viene.

¿Cómo cambia la mentalidad de estar retirado a involucrarse de nuevo en un proyecto?

Mi cabeza se empieza a olvidar un poco del fútbol el 1 de septiembre, que se acaba el plazo de fichajes. Al no conseguir equipo tu cabeza hace un clic y dice: “Hasta aquí hemos llegado”. A mediados de septiembre recibo un mensaje del presidente y lo hablé con mi novia. Hicimos números para ver si salía bien y decidimos seguir.

Fue campeón de Europa sub 19 y acumuló muchas temporadas en Segunda, ¿cómo es cerrar una carrera en esta categoría?

Es verdad que he estado muchos años en Segunda, pero ya últimamente lo he estado compaginando con Primera RFEF o Segunda B. Este año y el pasado he visto que la Primera RFEF es como una pequeña Segunda. Hay equipos muy buenos, clubes históricos y hay plantillas muy buenas. Siempre he dicho que la Primera RFEF es una Segunda encubierta. Siempre digo que soy un mercenario del fútbol, lo he sido siempre. El día que no gane dinero, que no me salgan las cuentas lo dejaré sin ningún problema. Me da igual retirarme con 37 que con 40.

Hay una vertiente más romántica, como en el caso de Lucas Pérez, que decide acabar su carrera en el club del que es aficionado, aunque sus circunstancias son diferentes...

Lo primero de todo es que, aunque tenga la vida solucionada, es de agradecer que un futbolista renuncie a Primera División para estar en su equipo de toda la vida. Eso dice mucho de él, pero puede permitirse bajar esos dos escalones. Lo económico pasa a un segundo plano e importa más la ilusión de ayudar a su equipo. Ojalá lo consiga. Pierdes en lo económico, pero ganas en ilusión y estás yendo a un Deportivo de La Coruña no a otro equipo más pequeño socialmente. Estás yendo al Deportivo, que es incomprensible que esté en Primera RFEF.

¿Condiciona a un portero enfrentarse a un delantero que hasta hace unos días estaba marcando goles en Primera División?

Para mí es un rival más. Es verdad que si viene de Primera cojo no será, es un buen jugador, lo conocemos todos. Viene de Primera, pero yo confío en nosotros. Si apretamos bien los 90 minutos, si no les dejamos respirar, si salimos con intensidad..., lo que venimos haciendo hasta hoy le pondremos las cosas más difíciles a todos.

Usted se ha cruzado con el Deportivo en otras categorías, ¿qué sensación le da encontrarse con él en Primera RFEF?

Es de esos clubes que da lástima que esté en Primera RFEF. Su masa social, la ciudad... Yo al Dépor lo he visto en Europa y ahora enfrentarte a él en Primera RFEF te parece un poco extraño, un poco raro, pero cuando se juntan factores negativos te vas para abajo. El fútbol son decisiones instantáneas en las que si te equivocas te puedes ir abajo.

Le pudo afectar el caso Fuenlabrada, aquella temporada 2019-20 militó en el Fuenlabrada...

No estaba. Decidí desvincularme del club muy pronto, antes de retomar la liga tras el confinamiento. Como era todo tan extraño y nadie lo controlábamos, lo hablamos y decidimos desvincularnos del club y volver a empezar de cero cuando la pandemia acabara.

¿Cómo lo vivió? ¿Habló con sus compañeros durante aquellos días?

No, no sabía nada, pero más que nada porque no sé si tenían orden de no hablar o ellos mismos no querían para no complicar más la situación. Recuerdo que lo pasaron mal, pero no quise molestarlos.