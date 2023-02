Óscar Cano mostró su satisfacción por volver a ganar a domicilio tras superar al Talavera, un rival que, según recordó, “llevaba desde el 6 de noviembre sin encajar un solo gol en casa”. “Considero que en la primera parte el equipo ha hecho un partidazo. No les hemos dejado apenas progresar, nos ha ayudado mucho Olabe en esa última línea. El plan era cerrar mucho por dentro y soltarse por fuera, y los chicos lo han hecho a la perfección. Tuvimos la del gol y otra clara de Villares. En la primera parte lo hemos hecho muy bien”, recalcó el técnico del Deportivo, que valoró el coraje y capacidad de resistencia de su equipo tras el descanso, cuando “supo sufrir y tuvo esas agallas que hay que tener en esas situaciones”.

Al final el conjunto coruñés pasó apuros para conservar su ventaja mínima de un gol, una situación consecuencia del fútbol directo al que recurrió el Talavera a la desesperada. “En la segunda parte se ha defendido muy bien, pero en esta categoría el juego directo que ellos utilizaron al final te desajusta un poco porque es mucha gente no solo por delante de la pelota sino contra tu última línea, en muchos casos dentro del área, pero el equipo defendió bien y tuvo esas agallas que hay que tener en esas situaciones”, analizó Cano.

Estos tres valiosos puntos a domicilio espera el técnico que permitan al Dépor crecerse como visitante de cara a sus últimas salidas del campeonato. “Considero que es un buen resultado y a ver si este marcador hace que estemos mejor fuera de casa, y si no estamos mejor, no pasa nada si sumamos los puntos necesarios”, continuó.

Con 14 jornadas todavía por delante, Óscar Cano prefiere no pararse a mirar demasiado la tabla de puntuación. Es más, en la charla previa al encuentro de Talavera les dijo a sus jugadores “que se olvidaran de la clasificación”. “Es humano mirarla pero no quiero que nos condicione eso. Esto es una carrera, quedan 14 partidos en los que se van a dar resultados de todo tipo, para nosotros y para los adversarios que optan al play off y a ser campeones. Nos tenemos que centrar en el partido a partido —aconsejó el técnico del cuadro coruñés—. Lo que hacen los demás influye pero no quiero que nos obsesionemos. Ahora estamos muy cerca de los primeros clasificados pero no me preocupa otra cosa que el próximo entrenamiento”.

También analizó Cano sus cambios en la recta final. “Metimos a Peke y a Arturo, y dejamos a Lucas por fuera, que ha hecho unos últimos minutos de solidaridad absoluta. El partido requería eso. Hemos sabido sufrir”, recalcó en su análisis el preparador granadino, que quiso poner en valor el nivel del rival, en este caso el Talavera. “Nuestra primera idea como cuerpo técnico es acorde a lo que es el Deportivo y su grandeza, es no venirnos atrás, pero lo que pasa es que los demás juegan y hay grandes equipos. En el mercado invernal vinieron a por jugadores del Talavera ofreciendo cantidades económicas muy altas”, argumentó.

Por último, Cano se mostró muy satisfecho por la configuración definitiva de la plantilla tras las entradas y salidas en enero. “Lo más importante e interesante es que al Dépor a nivel de herramientas, de recursos futbolísticos, no le falta nada. Al menos yo no soy consciente, que puedo estar equivocado, de que nos falte algo”, concluyó.