Pablo Martínez, el mejor futbolista del Deportivo en el encuentro ante el Talavera, celebra la victoria pese al sufrimiento en la segunda parte, que incluso le agrada. “Me gusta mucho sufrir. Hemos hecho una primera parte muy buena porque teníamos la pelota y hacíamos correr al rival. En la segunda hemos dejado de jugar y hay que mejorar esas cosas, pero lo más importante son los tres puntos, nada más”, destacó el central, consciente de “la importancia de los partidos fuera de casa”. “Hacía un montón de tiempo que no ganábamos fuera —recordó el futbolista francés—. Era una guerra, la ganamos, sumamos y hay que seguir”.

El Deportivo encadena tres jornadas sin lamentar ningún tanto en contra, una fortaleza defensiva de la que Pablo Martínez se siente orgulloso. “No encajamos gol otra vez, entonces cuando no encajamos gol y el rival tiene pocas ocasiones es que hemos hecho un buen trabajo. Sabemos que con los delanteros y la fuerza ofensiva que tenemos, podemos marcar gol en cualquier momento, así que si no encajamos, podemos ganar en cualquier momento”, razonó el zaguero.

Se trataba de vencer y eso hizo el Dépor, aunque fuese de una forma menos vistosa que en casa. “Cuando sales fuera y la afición te pita es que has hecho las cosas bien. Me gusta. No me importa ser guapo. Guapos somos en Riazor, que tenemos la pelota. Aquí queremos ganar, nada más”, zanjó Pablo Martínez.