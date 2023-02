Al Dépor hay que exigirle más

El Deportivo es un equipo más sólido defensivamente, aunque le sumo a esa solidez la falta de calidad de los rivales. El Talavera tuvo ocasiones para poder empatar, sobre todo en la segunda mitad, que fue una calcomanía de lo que pasa habitualmente lejos de Riazor.

Al Deportivo hay que exigirle un poco más. No estoy diciendo que ganes por goleada, pero sí ser más solventes. Es cierto que el grupo es muy igualado, pero ahora el Dépor no es el mismo a nivel de plantilla que el de principio de temporada.

Ya no hablo solo de Lucas, que es algo muy extraordinario en la categoría, porque ningún equipo va a tener un jugador de Primera División como tiene el Deportivo, sino que hay cuatro fichajes más. Si ya partíamos de la base de que éramos el equipo a batir, ahora mucho más. El equipo ha mejorado en resultados, pero no a nivel futbolístico. Llevamos tres partidos sin encajar, pero en el aspecto ofensivo el Deportivo no ha sido capaz de matar los partidos, como le ocurrió en Riazor contra el Mérida. Lucas tiene mucha pegada, muy buen disparo, velocidad al contragolpe..., pero necesita ayuda. Debería tener otra referencia para que él pueda estar un poco más cómodo.

Al Deportivo le falta un poco esa combinación de equipo superior y que domine los partidos con solvencia, la prueba está en que casi siempre se llega al tramo final con agobio. Si el Talavera tuviera acierto o mayor calidad, podría haber conseguido otro resultado con las oportunidades que tuvo.

Mi exigencia es que el Deportivo no debe llegar a esa situación de depender de un rival inferior, en este caso el Talavera. El Deportivo no es cualquiera del grupo, es la referencia principal y tiene una plantilla superior.

En ese sentido, se tardó mucho en hacer los cambios. Cualquier jugador de los que estaba en el banquillo podría haber servido para cambiar la dinámica de un partido en el que estabas viendo que cada vez dabas más pasos atrás y el Talavera se volvía más peligroso, sobre todo a través del fútbol directo.

Sí que se ha mejorado defensivamente, es cierto, pero la falta de contundencia ofensiva es la que nos está haciendo perder poderío. Lo principal es ganar y el Deportivo mantiene la regularidad, pero puede que no llegue con eso, que haya que aportar algo más para ser más competitivos.