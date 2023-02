Adrián Lapeña cree que el triunfo del pasado fin de semana en Talavera sirvió de “liberación” para los jugadores del Deportivo después de tanto tiempo sin sumar los tres puntos lejos de Riazor. “Las ligas se ganan venciendo fuera”, recordó el central riojano, que considera que el equipo coruñés está en clara línea ascendente: “Es un momento buenísimo”.

El sábado visita Riazor el Badajoz, un rival que ya ganó al Dépor en la primera vuelta (1-0). “Fue un partido en el que no nos encontramos en ningún momento, no supimos generar nada de lo que veníamos haciendo. Si no somos capaces de repetir lo que nos gusta el fin de semana, no vamos a estar cerca de ganar”, advirtió Lapeña.

“De la situación mala que tuvimos, también supimos sacar algo positivo, que sabíamos que nos tocaba sufrir todo el año. Puede ser que el hecho de vernos exigidos todas las semanas, ahora nos hace ir pasito a pasito”, añadió el defensor blanquiazul, convencido de que “este año los equipos son de mayor calidad” que en el anterior.